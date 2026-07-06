Un hombre fue encontrado atado de manos y pies e inconsciente junto a una mototaxi en la intersección de las avenidas Central y Perú, en el distrito de Villa El Salvador. El hallazgo movilizó a personal de Serenazgo y de la Policía Nacional, que inició las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos.

De acuerdo a RPP, el ciudadano permanecía tendido sobre el pavimento al momento de ser ubicado. Tras recibir los primeros auxilios, fue trasladado al área de emergencias del Hospital de Villa El Salvador para recibir atención médica.

Según informó el personal de Serenazgo, el hombre fue hallado sin reacción, por lo que se solicitó apoyo para su evacuación al establecimiento de salud. Hasta el momento, su identidad no ha sido confirmada.

Las autoridades informaron únicamente que la víctima vestía un polo de color rojo y fue encontrada junto a una mototaxi de color azul y blanco.

La investigación quedó a cargo de la comisaría de Villa El Salvador. Los agentes buscan establecer si el hombre fue víctima de un robo, un secuestro u otro hecho delictivo ocurrido durante las últimas horas.

Entre las hipótesis que manejan los investigadores figura la posibilidad de que el ciudadano se dedicara al servicio de mototaxi, debido a que fue hallado en una zona donde este medio de transporte tiene presencia constante. No obstante, la Policía precisó que esa información aún no ha sido confirmada y forma parte de las diligencias en curso.

Luego de recibir atención médica, el hombre quedó en condiciones de responder a las preguntas de los investigadores. Su testimonio será incorporado a las pesquisas para esclarecer las circunstancias en las que fue hallado atado y abandonado en la vía pública.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.