Investigan hallazgo de hombre inconsciente y atado en una avenida de Villa El Salvador. (Foto: Facebook)
Investigan hallazgo de hombre inconsciente y atado en una avenida de Villa El Salvador. (Foto: Facebook)
Por Redacción EC

Un hombre fue encontrado atado de manos y pies e inconsciente junto a una mototaxi en la intersección de las avenidas Central y Perú, en el distrito de Villa El Salvador. El hallazgo movilizó a personal de Serenazgo y de la Policía Nacional, que inició las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos.

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