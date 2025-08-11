Un hombre fue captado por cámaras de seguridad mientras intentaba prender fuego a una furgoneta estacionada en el sector 1, grupo 17, del distrito de Villa el Salvador. El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando el sujeto se acercó al vehículo y se introdujo por debajo de la carrocería para manipularlo.

Las imágenes no dejan claro si el objetivo era mover la unidad o provocar un incendio; sin embargo, la manipulación de una válvula provocó una fuga de gas que obligó a los vecinos a evacuar sus viviendas por seguridad. Ante la emergencia, los bomberos llegaron al lugar y trabajaron por cerca de dos horas para controlar la situación y eliminar cualquier riesgo de explosión.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Emergencia por fuga de gas obligó a evacuar viviendas y movilizar a los bomberos, quienes trabajaron dos horas para controlarla. (Foto: Captura/YT/BDP)

De acuerdo con testimonios de residentes, no se descarta que se trate de un atentado. La unidad pertenece a los propietarios de una empresa fabricante de licores, quienes hace poco más de un año fueron víctimas de un ataque presuntamente perpetrado por extorsionadores. Otra hipótesis es que el hombre habría intentado robar el vehículo.

Los dueños del vehículo han preferido no dar declaraciones; sin embargo, los vecinos expresaron su temor a que los delincuentes regresen y perpetren un nuevo ataque. Por ello, solicitaron mayor presencia de serenazgo y de la Policía Nacional en la zona, además de instar a que se formalice la denuncia para que el hecho no quede impune.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.