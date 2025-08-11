Vecinos sospechan que el hecho estaría vinculado a un ataque de extorsionadores contra los propietarios, ocurrido hace un año. (Foto: Captura/YT/BDP)
Vecinos sospechan que el hecho estaría vinculado a un ataque de extorsionadores contra los propietarios, ocurrido hace un año. (Foto: Captura/YT/BDP)
Un hombre fue captado por cámaras de seguridad mientras estacionada en el sector 1, grupo 17, del distrito de . El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando el sujeto se acercó al vehículo y se introdujo por debajo de la carrocería para manipularlo.

LEE: Lima tiene una de las velocidades más lentas de América Latina: 11 km/h en hora punta ¿Cuáles son las razones detrás del caos?

Las imágenes no dejan claro si el objetivo era mover la unidad o provocar un incendio; sin embargo, la manipulación de una válvula provocó una que obligó a los vecinos a evacuar sus viviendas por seguridad. Ante la emergencia, los bomberos llegaron al lugar y trabajaron por cerca de dos horas para controlar la situación y eliminar cualquier riesgo de explosión.

De acuerdo con testimonios de residentes, no se descarta que se trate de un . La unidad pertenece a los propietarios de una empresa fabricante de licores, quienes hace poco más de un año fueron víctimas de un ataque presuntamente perpetrado por extorsionadores. Otra hipótesis es que el hombre habría intentado robar el vehículo.

Los dueños del vehículo han preferido no dar declaraciones; sin embargo, los vecinos expresaron su temor a que los delincuentes regresen y perpetren un nuevo ataque. Por ello, solicitaron mayor presencia de serenazgo y de la en la zona, además de instar a que se formalice la denuncia para que el hecho no quede impune.

MÁS: Empresas suben precio de pasajes para pagar extorsiones: ¿Se puede repetir en más líneas de transporte?

