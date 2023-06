Una mujer identificada como Naomi Heredia denunció a su expareja y padre de su hija de amenazarla constantemente. El hombre habría mandado a prender fuego al carro de un familiar, el cual estaba estacionado fuera de su vivienda en Villa El Salvador.

“Estoy denunciando a Jorge Luis Cruz Raez. Si me pasa algo, me mata o no sé. Es responsable él porque me amenaza a cada rato”, dijo la mujer a las cámaras de América Noticias.

Naomi denunció que es víctima de violencia física y psicológica. También detalló que, hace unos días, el hombre habría ido hasta la puerta de su casa para intimidarla. Además, habría enviado a alguien más a prender fuego al auto de un familiar de la agredida.

Por otro lado, la mujer reveló que acudió a las autoridades para denunciar los hechos, pero le hicieron caso omiso ya que el caso era “complicado”.

“Solamente me dijeron que lo acumule de denuncias que el caso mío es complicado porque ese hombre, así tenga las medidas de protección, se va sobrepasar”, señaló Naomi. Además pidió ayuda ya que teme por su seguridad y la de su familia.