Una mujer de 50 años dedicada al préstamo de dinero fue asesinada a balazos. (Foto: Captura 24 horas)
Redacción EC
Redacción EC

Una mujer de aproximadamente 50 años fue la noche de este martes 12 de agosto en el distrito de .

Según informó el noticiero ‘24 horas’, la víctima mortal fue identificada preliminarmente como Elizabeth Choque, quien se dedicaba al préstamo de dinero.

El ataque ocurrió pasadas las 7:30 p.m. en la intersección de la avenida José Olaya y la calle Los Sauces, a pocas cuadras de su vivienda.

Según testigos del crimen, la víctima -vecina del sector- fue atacada a pocos metros de su vivienda por desconocidos, quienes le dispararon cuatro veces.

Agentes de la comisaría del sector y del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las diligencias del caso.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

