Una mujer de aproximadamente 50 años fue asesinada a balazos la noche de este martes 12 de agosto en el distrito de Villa El Salvador.

Según informó el noticiero ‘24 horas’, la víctima mortal fue identificada preliminarmente como Elizabeth Choque, quien se dedicaba al préstamo de dinero.

El ataque ocurrió pasadas las 7:30 p.m. en la intersección de la avenida José Olaya y la calle Los Sauces, a pocas cuadras de su vivienda.

Según testigos del crimen, la víctima -vecina del sector- fue atacada a pocos metros de su vivienda por desconocidos, quienes le dispararon cuatro veces.

Agentes de la comisaría del sector y del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las diligencias del caso.

