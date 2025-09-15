La noche del domingo, un mototaxista fue asesinado en Villa El Salvador tras dejar de pagar cupos a una banda criminal que, según su familia, lo extorsionaba desde hacía dos meses. El crimen ocurrió en el sector 3, grupo 18, cuando la víctima aceptó una carrera que terminó siendo una emboscada mortal.

La víctima fue identificada como César Augusto Gonzales Tataje, de 52 años, quien se dedicaba al mototaxismo desde hace más de dos décadas. Testigos aseguraron haber escuchado al menos cuatro disparos, que habrían sido ejecutados dentro del vehículo. El pasajero que pidió el servicio lo atacó al llegar a un cruce de calles cercano a la avenida Revolución, para luego huir en una motocicleta que lo esperaba a unas cuadras.

De acuerdo con sus familiares, César y otros conductores pagaban 5 soles diarios a una organización criminal que los mantenía bajo amenazas constantes. Una semana antes del crimen, él decidió dejar de pagar, lo que habría desencadenado la represalia de los delincuentes.

Crimen de mototaxista genera temor entre conductores de Villa El Salvador. (Foto: GEC)

El mototaxista deja en la orfandad a dos hijos, a quienes sostenía con largas jornadas de trabajo. Sus familiares lo describieron como un hombre dedicado y trabajador, que pese a las dificultades económicas siempre buscaba dar lo mejor a su familia.

Mototaxista deja de pagar cupos y es asesinado a balazos en Villa El Salvador. (Foto: GEC)

Vecinos de la zona señalaron que el ataque generó pánico en la comunidad, que escuchó claramente los disparos en plena calle. La Policía Nacional ya investiga el caso y ha iniciado la reconstrucción de los hechos para identificar a los responsables.

Mientras tanto, sus colegas mototaxistas denunciaron que las extorsiones se han vuelto cada vez más frecuentes en Villa El Salvador y exigieron medidas inmediatas de seguridad para evitar nuevas víctimas.

