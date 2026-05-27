La madrugada de hoy, miércoles 27 de mayo, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo tras una intensa persecución a balazos, desde el Callao al distrito de Villa El Salvador (VES), a cuatro cuatro presuntos delincuentes dedicados al robo. Uno de ellos resultó herido.

Según RPP, los agentes del orden realizaron un seguimiento a los facinerosos desde VES. Los implicados se movilizaron en un vehículo de alta gama y se dirigieron al Callao.

Al momento de ser intervenidos, los sujetos empezaron a realizar disparos, acción que fue contestada por los policías. En su huida, dejaron abandonado su coche y abordaron un taxi por aplicativo para regresar a Villa El Salvador.

Finalmente, los policías lograron interceptar a los sospechosos en el cruce de las avenidas Pastor Sevilla y Jorge Chávez, donde fueron reducidos y detenidos.

Traslado a Dirincri

Los cuatro detenidos fueron llevados a la sede de la Dirincri, ubicada en la avenida España, en el Cercado de Lima para continuar con las diligencias y evaluaciones correspondientes conforme a ley.

Para denunciar un robo u otro delito, la Policía Nacional del Perú dispone de su Central de Emergencias, que opera las 24 horas del día, siete días de la semana. Basta con llamar al 105 si has sido víctima de un hecho delictivo o presencias una infracción.

Además, puedes comunicarte a través de WhatsApp a los números 964 605 570 y 942 479 506. También tienes la opción de acudir a la comisaría de tu distrito para presentar la denuncia correspondiente.