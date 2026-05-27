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Durante la madrugada, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a cuatro presuntos delincuentes tras persecución y balaceras en Villa El Salvador. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
Durante la madrugada, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a cuatro presuntos delincuentes tras persecución y balaceras en Villa El Salvador. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
Por Redacción EC

La madrugada de hoy, miércoles 27 de mayo, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo tras una intensa persecución a balazos, desde el Callao al distrito de Villa El Salvador (VES), a cuatro cuatro presuntos delincuentes dedicados al robo. Uno de ellos resultó herido.

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