Francis Iván Marín Roque, de 32 años, murió tras recibir cinco disparos a manos de un sicario en una loza deportiva de Villa El Salvador, en medio de un torneo de fulbito vecinal.

El agresor desconocido llegó al recinto deportivo a bordo de una mototaxi de color rojo, caminó hacia el grupo donde descansaba la víctima y disparó de manera directa contra ella.

Marín Roque jugaba para el equipo Sport Noveno 2 y aguardaba el inicio de su partido programado. El encuentro sufrió un retraso y debió empezar cerca de la medianoche en el parque del sector 3.

Familiares auxiliaron al hombre y lo trasladaron al hospital del distrito en una mototaxi. Los médicos certificaron su muerte en la unidad de cuidados intensivos por la gravedad de las lesiones.

Francis Iván Marín Roque, de 32 años, fue asesinato en pleno torneo de fulbito en Villa El Salvador. (América TV)

Francis Iván Marín Roque, de 32 años, fue asesinato en pleno torneo de fulbito en Villa El Salvador. (América TV)

Los asistentes al torneo huyeron del lugar para proteger sus vidas al percatarse de los disparos. Minutos después del asesinato, efectivos de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para identificar al autor. En paralelo, los organizadores suspendieron las actividades deportivas en señal de duelo por el deceso del futbolista.

Este crimen es el tercer ataque armado en una cancha del distrito durante el último mes. Hace cuatro días, otro joven perdió la vida también a manos de sicarios.