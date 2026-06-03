Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Francis Iván Marín Roque, de 32 años, fue asesinato en pleno torneo de fulbito en Villa El Salvador. (América TV)
Francis Iván Marín Roque, de 32 años, fue asesinato en pleno torneo de fulbito en Villa El Salvador. (América TV)
Por Redacción EC

Francis Iván Marín Roque, de 32 años, murió tras recibir cinco disparos a manos de un sicario en una loza deportiva de Villa El Salvador, en medio de un torneo de fulbito vecinal.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.