Un sujeto de 23 años con un amplio prontuario de robo y TID fue asesinado a balazos en Villa El Salvador. (TVPerú)
Un sujeto de 23 años con un amplio prontuario de robo y TID fue asesinado a balazos en Villa El Salvador. (TVPerú)
Por Redacción EC

Matheus Méndez Pérez, de 23 años, fue asesinado a balazos por sicarios mientras viajaba como pasajero en un taxi por aplicativo en el distrito de Villa El Salvador. El ataque ocurrió en plena vía pública, cuando la víctima fue interceptada por desconocidos que dispararon directamente contra el automóvil donde se desplazaba.

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