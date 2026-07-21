Matheus Méndez Pérez, de 23 años, fue asesinado a balazos por sicarios mientras viajaba como pasajero en un taxi por aplicativo en el distrito de Villa El Salvador. El ataque ocurrió en plena vía pública, cuando la víctima fue interceptada por desconocidos que dispararon directamente contra el automóvil donde se desplazaba.

El incidente se registró en la antigua Panamericana Sur, a la altura del crematorio de Jardines de la Paz. Según el testimonio del conductor, John Mayta Colqui, un automóvil de color negro le cerró el paso de manera repentina. Desde ese vehículo, los atacantes dispararon contra la parte posterior izquierda del taxi y luego escaparon con rumbo desconocido.

Tras el ataque, del cual el chofer del taxi salió ileso, efectivos de la Policía Nacional acordonaron la zona para recoger evidencias balísticas, mientras que peritos de Criminalística iniciaron las labores de identificación de los responsables del homicidio.

Antecedentes de víctima apuntan a ajuste de cuentas

Las investigaciones de la Dirincri revelaron que el fallecido contaba con un extenso prontuario delictivo. En los registros policiales de Méndez Pérez figuraban antecedentes por los delitos de tráfico ilícito de drogas, robo agravado y extorsión. Dicha información es fundamental para que las autoridades determinen el móvil exacto del violento asesinato.

Un sujeto de 23 años con un amplio prontuario de robo y TID fue asesinado a balazos en Villa El Salvador. (TVPerú)

Las autoridades confirmaron que el joven de 23 años había recuperado su libertad hace apenas un mes tras cumplir carcelería. Por la modalidad del atentado y el historial de la víctima, la hipótesis policial sostiene que el crimen responde a un ajuste de cuentas vinculado a las actividades ilícitas previas del occiso.

Representantes del Ministerio Público ordenaron el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la Morgue Central de Lima. El conductor del taxi resultó ileso y fue llevado a la dependencia policial para rendir su testimonio sobre la interceptación y los múltiples disparos realizados por los delincuentes.

La policía analiza las cámaras de seguridad de la ruta para identificar el vehículo utilizado por los agresores. El caso se encuentra bajo investigación fiscal, mientras se espera el resultado de las pericias para esclarecer este violento episodio en el sur de Lima.