La noche del lunes 22 de septiembre, un bus de la empresa de transportes Vipusa fue interceptado por dos sujetos armados en el distrito de Villa El Salvador. Los atacantes dispararon directamente contra el conductor de la unidad y luego fugaron a bordo de una motocicleta.

El atentado ocurrió a la altura del paradero Lubricante, en la avenida Mateo Pumacahua, cerca al parque Huayna Cápac. La víctima fue identificada como Leandro Ramos Verástegui (37), quien recibió cuatro impactos de bala: dos en el hombro y dos en la espalda.

Producto de la gravedad de las heridas, el chofer fue trasladado de emergencia al hospital de Villa El Salvador, donde permanece en estado crítico. En tanto, el cobrador del bus recibió resguardo policial para garantizar su seguridad y brindar información a las autoridades.

La Policía continúa con las investigaciones para determinar las causas del ataque y dar con los responsables.

Extorsiones en Perú

Un informe de este diario revela que, entre enero y junio del 2024, hubo 3.826 denuncias, mientras que este 2025 la cifra llegó a los 5.735. Aumento se refleja en un total de 29 distritos. Cada 45 minutos se ha registrado una denuncia en Lima Metropolitana por este delito.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.