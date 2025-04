Padres y hermanos de Mercedes Sánchez Querevalú, una joven de 19 años, la buscan desesperadamente tras reportarla como desaparecida desde el domingo 6 de abril, en el distrito de Villa María de Triunfo, luego que saliera de su domicilio para cobrar la deuda de un mototaxista de nombre Esteban.

Patricia Querevalú, madre de Mercedes, indicó a Buenos Días Perú que el monto a recaudar era de 250 soles. Su hija le avisó que se dirigía a realizar esa diligencia, sin embargo, luego de contestarle un mensaje pasada las 10 de la noche, no se volvió a comunicar ya que el teléfono estaba apagado

La familia sospecha que el mototaxista, de supuesta confianza, esté implicado en esta desaparición ya que primero negó haber visto a la joven ese día. Sin embargo, días después, y tras ser confrontado por la madre, admitió haberla recogido y dejado en una zona desolada de la parte alta de Santa Rosa, un área de difícil acceso y sin testigos.

“Primero me dijo: ‘no madre, tu hija no ha ido a verme, nunca fue a verme, para nada, incluso hay un caso que ella se olvidó‘, le dijo. Luego, me dijo que ella solo le pidió que la llevara al ‘arbolito’ y que luego lo despidió”, relató la madre indignada.

“Él me dice que estaba en mi casa para poder conversar sobre mi hija. Vino a la Rústica y me dijo: ‘te voy a decir la verdad, yo la llevé a Santa Rosa’, que era un lugar donde a mi otra hija le robaron el celular”, sostuvo entre llantos al matinal.

La progenitora agregó que la Policía Nacional del Perú (PNP), no actuó rápidamente y que, a pesar de llevar al implicado a dar su manifestación a la comisaría de Nueva Esperanza y luego hasta Tablad de Lurín, no tomaron su manifestación

Mercedes fue vista por última vez vistiendo un pantalón gris, polo negro y sandalias blancas. Su familia ha difundido su fotografía y pide que cualquier persona con información se comunique de forma inmediata al 919-163-061.

