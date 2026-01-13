En pleno estado de emergencia, un exmilitar fue asesinado tras resistirse al robo de su camioneta de alta gama, en la cuadra seis de la avenida San José, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). El crimen ocurrió la noche de ayer, lunes 12 de enero.

Melder Lavado Contreras fue interceptado por tres delincuentes que lo obligaron a entregarles las llaves del vehículo, sin embargo, el exagente de las Fuerzas Armadas las arrojó, causando la ira de los sujetos y provocando que le dispararan frente a su sobrino que logró huir.

América Noticias indicó que Lavado Contreras, quien perdió una pierna luchando contra el terrorismo, permitió la captura del cabecilla terrorista conocido como “Feliciano”.

Sus amigos de las FF.AA exigieron justicia y exhortaron al Ministerio de Defensa pues reciben únicamente una pensión de por vida y no cuentan con beneficios adicionales.

Capturan a implicados en robo

Gracias a las imágenes grabadas por vecinos de la zona, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró identificar una mototaxi utilizada por los criminales para escapar. Luego de tres horas, los efectivos de la Comisaría de Villa María del Triunfo localizaron el vehículo al interior de una casa en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores.

El coronel PNP Rober Villanueva Murga informó que se detuvo a Camila Huanari Corso, de 24 años, la presunta encargada de movilizar a los asaltantes. Ella registra antecedentes por delitos contra el patrimonio y robo cometidos en 2025.

También se incautó en el inmueble una segunda mototaxi que contenía 399 ketes de PBC en su interior. Actualmente, la Depincri Villa María del Triunfo se encuentra a cargo de las investigaciones para dar con el paradero de los otros implicados en el crimen.