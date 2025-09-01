En medio de la creciente inseguridad que golpea a Lima, una barbería recién inaugurada en Villa María del Triunfo se convirtió en víctima de un violento asalto. El negocio, que llevaba apenas cuatro meses de funcionamiento, sufrió el robo de dinero en efectivo, celulares y herramientas de trabajo tras la irrupción de delincuentes que ingresaron haciéndose pasar por clientes.

De acuerdo con imágenes difundidas por 24 Horas, dentro del establecimiento se encontraban adultos y niños al momento del ataque. Los hampones amenazaron con armas de fuego a quienes estaban presentes y obligaron a varios a tirarse al suelo.

El dueño del local relató que la zona carece de presencia policial y señaló que la apertura de un negocio ya es difícil por sí misma, pero que la delincuencia agrava aún más la situación.

“El inicio de un negocio es bastante difícil y por lo menos nos toca una sobrevivencia de 6 meses para recién ver algo, pero nos toca vivir esta situación”, comentó el propietario al noticiero.

Pese a lo ocurrido, aseguró que han podido reactivarse al día siguiente gracias al apoyo de algunos proveedores que les facilitaron nuevamente utensilios y máquinas.

El empresario indicó que, como medida preventiva, ahora cuentan con sistemas biométricos en la puerta de ingreso para reforzar la seguridad y resguardar a los clientes.

Asimismo, entregaron a la Policía todas las grabaciones de las cámaras de vigilancia, con la esperanza de que las investigaciones permitan identificar y detener a los responsables.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.