Delincuentes le robaron sus documentos, tarjetas bancarias, su celular y hasta le vaciaron su cuenta de ahorro a una madre de familia. El hecho se produjo cuando Jovana Salas Reyna se dirigía a recoger a su hija del colegio por la Av. Hipólito Unanue, en Villa María del Triunfo.

MIRA AQUÍ | Miraflores: chofer con brevete vencido y a excesiva velocidad atropella a escolar y lo deja grave

En las imágenes difundidas por América Noticias, se observa a la agraviada caminar cuando un mototaxi aparece, ella voltea con la intención de pararlo, pero del vehículo menor bajan dos sujetos. Uno de ellos le quita la cartera mientras otro le rebusca y se lleva su celular, pese a los gritos desesperados de la mujer.

“Me comienzan a insultar y me quitan la cartera. Yo retrocedo por temor y él me menta la madre. Y me dice: ‘dame tu fono, dame tu fono’. Yo grito, quedo impactada. Me pongo a llorar de miedo y susto”, contó la agraviada.

VIDEO RECOMENDADO





Según el matinal, el robo se produjo cerca de las 6 de la tarde. Fue hora y media después, aproximadamente, a las 7:30 p.m., que Jovana Salas llegó a su casa y comenzó a llamar a los bancos para reportar el robo de sus tarjetas.

“Cuando yo llego a mi casa comienzo a llamar al banco BCP, ahí es donde tengo la mayor cantidad de dinero. Entonces llamo y me dicen que no tenía saldo. Yo le digo que es imposible porque tenía S/900. Le comenté que mi último retiro había sido de S/20. Y me dijo que ese movimiento no lo visualizaba”, señaló.

Durante el tiempo que la madre de familia había estado buscando a los delincuentes en un patrullero y asentando la denuncia, los hampones aprovecharon en hacer compras de forma física en algunas licorerías y tiendas.

“¿Cómo es posible que me vacíen las cuentas si no tienen mi clave? Cómo es que el establecimiento ha permitido y no uno, sino dos o tres. Ese dinero es para el tratamiento de mi hijo”, cuestionó Salas.

BCP se pronuncia

Mediante un comunicado el BCP lamentó lo sucedido. “Con respecto al caso de la cliente Jovana Salas Reyna, en primer lugar, desde el BCP lamentamos la situación que atraviesa. Asimismo, de acuerdo con los protocolos establecidos, las áreas respectivas del BCP están analizando el caso y el resultado le será comunicado directamente a la clienta en los próximos días”, se lee.