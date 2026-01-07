Agentes de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri desarticularon a una organización criminal que operaba en el distrito de Villa María del Triunfo y que estaría vinculada a los remanentes de “Los Trujillanos”.

De acuerdo con información difundida por 24 Horas, el grupo, conocido como “La Seguridad del Sur”, se dedicaba al cobro de cupos mediante amenazas contra pequeños comerciantes y transportistas de la zona.

Durante el operativo policial fueron detenidos tres presuntos integrantes de la banda, entre ellos una mujer. Las intervenciones se realizaron de manera simultánea y los implicados fueron trasladados a la sede de la Dirincri para continuar con las diligencias de ley.

Según las investigaciones preliminares, esta red criminal habría heredado las prácticas extorsivas de “Los Trujillanos”, organización previamente vinculada a hechos de violencia en la capital. Las víctimas eran obligadas a realizar pagos bajo amenazas contra su integridad y la de sus familias.

La Policía indicó que las acciones contra las bandas dedicadas a la extorsión continuarán, con el objetivo de ubicar y capturar a otros posibles integrantes de esta organización que aún se encontrarían operando en Lima Sur.