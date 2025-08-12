Un militar en situación de retiro abatió a un presunto delincuente que intentó asaltarlo en la urbanización Mariano Melgar, en Villa María del Triunfo, la mañana de este martes. El hecho se registró cuando el hombre se dirigía a iniciar su jornada laboral como agente de Serenazgo en la municipalidad del distrito.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, el exuniformado había salido de su domicilio rumbo a la comuna cuando fue interceptado por varios sujetos a bordo de un vehículo de placa AWD-683. Al notar que estaba siendo acorralado, decidió utilizar su arma personal para repeler la agresión.

El intento de asalto se produjo a la altura del jirón Contralmirante Mora. En medio del enfrentamiento, dos proyectiles impactaron contra uno de los atacantes, quien cayó sobre la vía pública y falleció de inmediato. Los demás integrantes de la banda escaparon, abandonando el vehículo cerca de la avenida Unión para facilitar su fuga.

Uno de los atacantes murió en el lugar; sus cómplices lograron huir y abandonaron el vehículo en el que llegaron. (Foto: GEC)

La familia del militar presentó a las autoridades el documento emitido por Sucamec que confirma la vigencia de la licencia de porte de armas para defensa personal. La Policía verificó la autenticidad de este permiso, respaldando que el arma fue utilizada dentro del marco legal.

La PNP llegó al lugar donde un militar abatió a un delincuente en Villa María del Triunfo. (Foto: GEC)

Pese a ello, el hombre permanece detenido en la comisaría de Villa María del Triunfo mientras el Ministerio Público realiza las diligencias correspondientes. Vecinos de la urbanización expresaron su preocupación por la creciente ola de inseguridad en la zona y reclamaron mayor protección por parte de las autoridades.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.