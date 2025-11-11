La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó este martes a tres presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Trujillanos’, durante un operativo realizado en el asentamiento humano Paraíso, en Villa María del Triunfo.

En la intervención participaron agentes de la Dinoes, Greco, Divise y otras unidades especializadas, quienes ingresaron a tres inmuebles aprovechando el estado de emergencia vigente en Lima y Callao.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que los detenidos fueron Juan Jesús Sánchez Delgado (‘Ratuja’), Ángel Manuel Zurita (‘La Negra’ o ‘Sueño’) y Víctor Daniel Borges Rengel (‘Muro’), un venezolano y dos peruanos con antecedentes policiales.

Según la investigación, el grupo se dedicaría a la extorsión de empresas de transporte, a las que exigían grandes sumas de dinero bajo amenazas.

Durante la intervención se incautaron dos armas de fuego, nueve cartuchos de dinamita y varios teléfonos celulares que contenían información sobre sus presuntas víctimas.

Arriola precisó que, en uno de los dispositivos, se hallaron videos relacionados con el ataque armado del 9 de noviembre contra la empresa de transportes Los Milagros del Señor de Pachacámac, conocida como Los Moraditos.

Los sospechosos fueron sorprendidos en un edificio de siete pisos, que habría funcionado como su centro de operaciones, mientras planificaban un nuevo ataque extorsivo.

La PNP anunció que solicitará siete días de detención preliminar para continuar con las investigaciones por los delitos de extorsión, sicariato y asociación ilícita para delinquir.