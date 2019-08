VMT: mujer fue desfigurada por su expareja y ahora teme por su vida

Una mujer denunció que su expareja le causó cortes en el rostro cuando atendía en su puesto de trabajo en el mercado de Villa María del Triunfo. Ella contó que actualmente teme por su vida, porque recibe constantes amenazas por parte del sujeto.



La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, dijo que mantuvo una relación de cuatro años con Yenson Jorge Barzola Tello.

► Ancón: hallan más de 500 kg de droga en sacos enterrados en casa abandonada

► SMP: un extranjero fue asesinado en un parque esta madrugada



"Al principio todo estaba bien. Luego, él comenzaba a salir, se iba a las fiestas chicha y regresaba ebrio y agresivo. Esto fue desde los dos años de convivencia. Me reclamaba sobre por qué tenía amigos, me decía que no podía tenerlos", contó en América Noticias.

Aseguró que tras terminar la relación, él hacía todo lo posible para volver con ella, hasta que un día, Yenson Barzola, quien es comisionista del mercado mayorista de Santa Anita, llegó hasta el puesto de trabajo de la víctima en el mercado de Villa María del Triunfo.

Según la víctima, ambos discutieron y Yenson le arrebató el celular. Luego, se fue corriendo, por lo que ella lo persiguió. Entonces, aseguró que el sujeto lanzó el aparato al piso y cuando ella intentó recogerlo, fue agredida ferozmente.

"Él tira el celular al piso, me mete un puñete en la cara y caigo, me sigue dando golpes. Entonces, me tapa la cara y no sé con qué me cortó", indicó.

La víctima manifestó que Yenson tendría otras denuncias por violencia familiar interpuestas por su expareja. A pesar de las lesiones que sufrió, el presunto agresor sigue en libertad.

En una comunicación telefónica, Yenson dijo que la agresión fue mutua. "Ella me agredió, me arañó la cara, se trepó de mi rostro, tengo fotos de la agresión", aseguró. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables intervino en el caso para brindarle a la víctima apoyo emocional y legal.