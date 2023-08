ACTUALIZACIÓN: El Décimo Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima determinó, el 28 de febrero de 2022, absolver a Piero Rodolfo Gaitán García (imputado como presunto autor), y a Javier Dulzaides López y a Diego Matheo Tessalio Núñez Pérez (imputados como presuntos cómplices) del delito de del delito contra la Libertad Sexual en la modalidad de Violación de persona en incapacidad de resistencia.

Aún se desconoce el paradero del actor de la telenovela VBQ, Javier Dulzaides López. Su situación legal es complicada. El lunes, el Poder Judicial decidió que este joven de 24 años sea procesado en libertad por el presunto delito de “complicidad de violación sexual” en contra de una muchacha en Miraflores. Este delito, según el abogado penalista Carlos Caro, se sanciona con la misma cantidad de años que se condena el ultraje sexual. En este caso, hubo el agravante de que la víctima de 23 años estuvo en incapacidad de resistencia, según la investigación del Ministerio Público, es decir, ella había perdido el conocimiento por las cervezas que había tomado y no pudo defenderse del ataque. “Cuando recobro el conocimiento, Piero [Piero Gaitán García] me tenía agarrada de las muñecas encima mío […] Javier Dulzaides observaba a un costado”, se lee en su manifestación a la policía.

Según el artículo 172 del Código Penal, la violación a una persona en incapacidad de resistencia se castiga con una pena de entre 20 a 25 años. “El cómplice recibe la misma condena, de acuerdo al código”, afirma Caro. Por lo tanto, Dulzaides recibiría esa pena.

El actor era amigo de la joven agraviada. Él la invitó la madrugada del jueves pasado a ir al departamento de su amigo, Diego Núñez, en la calle Francia, en Miraflores. La muchacha aceptó ir y ahí conoció a Piero Gaitán, hijo del cantante Rodolfo Gaitán.

El Poder Judicial ordenó que Gaitán sea encarcelado nueve meses de manera preventiva por el delito de violación sexual. Ahora se encuentra en el penal Miguel Castro Castro. Núñez al igual que Dulzaides también será procesado en libertad por presuntamente haber sido cómplice.

Aún no se sabe si Dulzaides y Núñez también violaron a la joven. En la declaración policial ella dijo: “No sé si también Javier y Diego lo hicieron porque estaba inconsciente”. A través del Whatsapp, la víctima le reclamó al actor por no haberla defendido y haber permitido que la violen. Él le pidió disculpas. Esto es parte del diálogo que entablaron:

Víctima: Qué mal, Javier, que hayas permitido todo esto. Yo no lo pensé de ti. Dulzaides: Pucha, perdóname, pero yo no hice nada. Hablaré con él [Piero Gaitán] Víctima: No, Javier, eso no se hace. Dulzaides: Lamento que haya pasado todo esto. Pero, yo no hice nada. Yo y Mateo hablaremos con él.

Fuentes del Ministerio Público indicaron a este Diario que en las próximas semanas se podría conocer, a través de exámenes y pericias, si los dos jóvenes ultrajaron a la mujer. Núñez lo ha negado, mientras que Tony Dulzaides, papá del actor, también ha descartado esa posibilidad. Las indagaciones recién empiezan.