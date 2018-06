Violación de terramoza: recapturan a chofer y copiloto luego de más de 10 días

Esta tarde, la policía recapturó al chofer y copiloto de la Empresa de Transportes Palomino acusados de abusar sexualmente de una terramoza. Ambos se encontraban con paradero desconocido desde el 8 de junio.



Daniel Pérez Fierro (40) y Marcelino Vicente Palacios Barja (44) fueron detenidos por agentes del Departamento de Investigación Criminal de La Victoria, informó la Región Policial Lima en su cuenta de Twitter.

Ambos habían sido detenidos la semana pasada, pero la decisión de una fiscal de no tomar el caso en Lima por tratarse de un hecho ocurrido fuera de su jurisdicción motivó el enfrentamiento entre el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Según la denuncia, la terramoza perdió el conocimiento luego de tomar un vaso de alcohol que Palacios y Pérez le invitaron. No se sabe si a la bebida le echaron alguna pastilla para doparla. Cuando despertó, a la altura de Nasca, se percató de que fue violada por lo que al llegar a la capital sentó la denuncia ante la policía. El jueves 7 de junio, agentes de la Dirincri San Luis capturaron a los dos sujetos en un taller de mecánica, en La Victoria. El examen de Medicina Legal practicado a la víctima concluyó que presentaba lesiones en sus genitales.

No obstante, la fiscal adjunta Karina Toledo Wong, de la Fiscalía Provincial Penal 23 de Lima, no abrió el caso ni dispuso detención preliminar para los acusados. El jefe policial de la región Lima, Gastón Rodríguez, señaló que sin esos documentos no podían mantenerlos detenidos por más tiempo.

La semana pasada, fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso que Karina Toledo Wong sea separada de su cargo. En declaraciones a El Comercio, la ex fiscal aseguró que siguió las órdenes de su superior, la fiscal titular Fanny Uribe Tapahuasco.

