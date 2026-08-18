La policía detuvo a tres sujetos que estarían implicados en el asesinato de un chofer de la empresa Vipusa en el distrito de Villa El Salvador. en un operativo desplegado luego del reciente asesinato de un chofer de esta firma en medio de su ruta y con pasajeros a bordo.

La intervención fue ejecutada por personal de la Dirincri y la Dirección de Inteligencia, según informó el teniente general de la Policía Nacional, Manuel Lozada, quien también brindó detalles de los resultados de la operación.

Los detenidos fueron identificados como José Carlos Incháustegui Quiroz, de nacionalidad peruana, junto a los ciudadanos venezolanos Marco Jhonnyel Zambrano Maldonado y Gabriel Alejandro Andrade Valera. De acuerdo con las investigaciones preliminares, estos individuos integrarían la agrupación criminal ‘Los Cachorros NJ’, facción vinculada a la organización delictiva conocida como ‘Los Mexicanos’.

Este último ataque contra el bus de Vipusa representa el séptimo atentado registrado contra sus unidades, situación que motivó la paralización total de sus operaciones en la ruta de Lima Sur durante el martes 18 de agosto.

Durante el registro de un inmueble en la Asociación Agropecuaria que fue parte de la detención de estos tres sospechosos, las fuerzas del orden incautaron cinco teléfonos celulares que contenían videos de ataques y mensajes extorsivos dirigidos a empresarios del distrito. Además, se hallaron armas de fuego y artefactos explosivos que serán sometidos a peritajes de absorción atómica para determinar su uso en crímenes recientes.

Policía realiza diligencias en bus de Vipusa acribillado y cuyo chofer fue asesinado en Villa El Salvador. (Foto: César Grados / @photo.gec)

El general Lozada precisó que los registros fílmicos de las cámaras de seguridad permitieron identificar un motocar cuyas características coinciden con el vehículo utilizado para la fuga durante el atentado. Los equipos móviles incautados también contenían conversaciones de WhatsApp donde se exigían pagos diarios de 100 soles a diversos negocios locales.

A pesar de que la empresa afectada forma parte del Plan Escudo, la unidad atacada no contaba con resguardo policial en el momento de los disparos. Los trabajadores de la línea A manifestaron que operaban bajo constantes amenazas, aunque la gerencia les había asegurado previamente que la situación de seguridad estaba controlada.

Chofer Mauro Garriazo Flores de Vipusa asesinado en Villa El Salvador

El ataque que cobró la vida del chofer de Vipusa se produjo la noche del último lunes 17 de agosto en la intersección de las avenidas Pacto Andino y Primero de Mayo. En dicha zona, un sicario abordó el bus de transporte público fingiendo ser un pasajero común para perpetrar el crimen directo contra el trabajador de 46 años.

Policía realiza diligencias en bus de Vipusa acribillado y cuyo chofer fue asesinado en Villa El Salvador. (Foto: César Grados / @photo.gec)

El delincuente disparó en más de tres oportunidades contra el conductor antes de huir de la escena con rumbo desconocido aprovechando la oscuridad de la zona. Aunque Mauro Garriazo Flores fue trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora por sus compañeros, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento debido a la gravedad de los impactos recibidos.