Policía realiza diligencias en bus de Vipusa acribillado y cuyo chofer fue asesinado en Villa El Salvador. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Policía realiza diligencias en bus de Vipusa acribillado y cuyo chofer fue asesinado en Villa El Salvador. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

La policía detuvo a tres sujetos que estarían implicados en el asesinato de un chofer de la empresa Vipusa en el distrito de Villa El Salvador. en un operativo desplegado luego del reciente asesinato de un chofer de esta firma en medio de su ruta y con pasajeros a bordo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.