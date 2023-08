Un extorsionado disparó en la cabeza a su cómplice cuando intentaba acabar con la vida de una comerciante de Villa María del Triunfo, quien conversaba en la puerta de su casa junto a su padre y un trabajador. Según la víctima, no viene recibiendo el apoyo de la Policía Nacional a pesar de haber denunciado las amenazas en julio pasado.

Imágenes registradas por una cámara de seguridad muestra el desplazamiento de los hampones a bordo de una moto lineal hasta que localizan a su objetivo. Sin embargo, cuando el criminal se disponía a bajar del vehículo para disparar, su acompañante pierde el equilibro y por accidente recibe un balazo en la cabeza.

“Ese papel tiene el número de la primera vez que me han estado extorsionando, de ahí me dicen que me comunique a ese número. Si tú volteas, ese es un papel de una citación de una comisaria”, dijo la afectada a América Noticias.

Extorsionador le dispara a su cómplice cuando intentaba acribillar a comerciante

La comerciante mencionó que las extorsiones comenzaron el pasado 19 de julio a través de mensajes por WhatsApp. Posteriormente, un delincuente realizó disparos contra su inmueble tras recibir las amenazas.

“Yo reconozco a esa persona porque es él que ha venido la vez pasada a disparar a mi domicilio”, agregó.

Según denunció la afectada, la Dirincri tiene su celular para intentar geolocalizar la ubicación de los extorsionadores, pero desde fines de julio hasta la fecha se desconoce de quién se trata.

