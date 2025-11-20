VMT: sicarios asesinan a mototaxista y atacan a serenos que intentaron detenerlos.

Un mototaxista murió esta tarde tras ser atacado a tiros en la intersección de la avenida El Sol con Pista Nueva, en Villa María del Triunfo. Según versiones preliminares, dos sujetos a bordo de una motocicleta se habrían acercado al vehículo menor y abrieron fuego en reiteradas ocasiones para luego escapar.

De acuerdo con testigos, el conductor quedó gravemente herido dentro de su mototaxi y, pese a que algunos transeúntes intentaron asistirlo, no habría mostrado signos vitales debido a la magnitud de las lesiones.

Personal de Serenazgo del equipo GIR, que patrullaba por la zona, inició la persecución de los presuntos responsables. Sin embargo, durante el seguimiento, los agentes municipales habrían sido atacados por los fugitivos, lo que obligó a detener la intervención.

La Policía llegó posteriormente para acordonar la zona y recoger casquillos que permitan avanzar en las investigaciones.