Policías de la mano con criminales. En un contexto donde las bandas extorsivas y sicarios inundan las calles de terror, un grupo de efectivos encargados de velar por la seguridad de la ciudadanía fueron intervenidos en un operativo a nivel nacional por presuntamente integrar la organización criminal “Los Incorregibles de San Juan de Miraflores”, vinculada al presunto favorecimiento de criminales presos. Se trata de 9 detenidos, entre ellos, el coronel en retiro Walter Palomino, exjefe del Escuadrón Verde y Grupo Terna.

Asimismo, el resto de los intervenidos son agentes policiales en actividad y un civil. Los delitos que se les atribuyen son: organización criminal, contra la administración pública bajo la modalidad de corrupción de funcionarios (cohecho) y falsedad ideológica.

Así se gestó el operativo

De acuerdo con una nota informativa dirigida al inspector general de la Policía Nacional, el teniente general PNP Jhonny Armando Veliz Noriega, informó sobre un operativo simultáneo desarrollado tanto en Lima como en diversas partes del país, que involucró la detención de efectivos de dicha institución.

Todo inició tras la ejecución de actividades de inteligencia por parte de la División de Inteligencia de la Inspectoría General (DIVIIG) de la PNP. Personal de esta unidad realizó acciones de videovigilancia en torno a la investigación n contra de los integrantes de la organización criminal “Los Incorregibles de San Juan de Miraflores”, de acuerdo a disposición fiscal del 25 de julio pasado.

Fueron estas labores las que permitieron se solicite el requerimiento de detención preliminar y allanamiento de inmuebles, entre ellos, 13 domicilios. Es así que este martes, desde las 5 de la mañana, en coordinación con la Depiac-Diviac-Callao, se realizaron los operativos con la participación de diferentes unidades de la PNP y el Ministerio Público.

Del total de 13 objetivos con detención preliminar, la DIVIIG se hizo cargo de 9 (8 en situación de actividad y 1 en retiro), mientras que la Diviac de 2. Los operativos se ejecutaron de forma simultánea.

Intervenidos a cargo de la DIVIIG:

S3 PNP Putuquia Sanchez Jair Paolo, perteneciente a la Depincri SJM - sección de inteligencia

S3 PNP Magallanes Saravia José Miguel, perteneciente a la Divpol Sur 2 Depoeop

S2 PNP Ramírez Farfán Gerson Guillermo, perteneciente a la Depincri Villa EL Salvador

S2 PNP Chen Ramos Alessandro Abelardo, perteneciente a la Comisaría de Dulanto B - Callao

S3 PNP Bohórquez Roncal Jorge Luis, perteneciente a la Depincri Villa EL Salvador

SS PNP Condor Mejía Marlon Gonzalo, perteneciente a la Brigada Especial contra el crimen - Lima Norte

S3 PNP Palomino Ramos Edward Javier, perteneciente a la Depincri Villa EL Salvador

Crnl (r) PNP Palomino Simón Walter, oficial en situación de retiro.

Intervenido a cargo de la Diviac:

S2 PNP Bonifacio Suna Christians, Depincri SJM- sección de inteligencia

Efectivos no ubicados:

ST3 PNP Aguilar Roncal José Martin, perteneciente a la Depincri El Agustino - a cargo de DIVIIG

S3 PNP Bernal Caldas Erick Alejandro (Oficri Callao) - a cargo de la Depiac/Diviac/ Callao

CAP PNP Vicente Rojas Jorge Luis (Carreteras Casma) - a cargo de Diviac

Codero Cárdenas Susan (civil) - a cargo de Diviac

Allanamiento

Paralelamente se ejecutó el operativo en otras partes del país, como Áncash, Iquitos y Cañete, donde se allanaron los siguientes inmuebles:

Cañete - domicilio y unidad del Crnel PNP Porras Cuba Pedro José, quien presta servicios en la Divincri Cañete.

- domicilio y unidad del Crnel PNP Porras Cuba Pedro José, quien presta servicios en la Divincri Cañete. Iquitos - unidad y domicilio del Cmdte PNP Velarde Ordoñes Alfredo Wilber.

- unidad y domicilio del Cmdte PNP Velarde Ordoñes Alfredo Wilber. Casma - unidad y domicilio del CAP PNP Vicente Rojas Jorge Luis, quien presta servicios en el Departamento de Carreteras-Casma.

Además, el informe da cuenta de un allanamiento a las celdas del penal de Ancón, ya que 3 integrantes de la citada organización criminal se encuentran recluidos en dicho establecimiento penitenciario:

ST1 PNP Luis Alberto Cotrina Pereda

SB PNP Calderón Fuentes Eduardo Emilio

S3 PNP Edward Ángelo Revalo Geldres

Por otro lado, durante el operativo se llevó a cabo el allanamiento de las siguientes unidades policiales, tanto en Lima (7) como en provincia (3):

Depincri El Agustino Depincri Villa EL Salvador Depincri San Juan de Miraflores Depoeop Sur 2 Depoeop de familia Callao Oficri Callao Brecc-Lima Norte Divmri Iquitos Divincri Cañete Departamento de Carreteras-Casma

¿Quién es el oficial PNP (r) Walter Palomino?

El coronel Walter Palomino fue pasado a retiro el 1 de enero de este año mediante una resolución firmada por el exministro del Interior, Juan José Santiváñez. Durante sus años de servicio, fue jefe del Escuadrón Verde y Grupo Terna.

A fines de octubre del 2024, el expresidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció que desde el Ministerio del Interior se dispuso el relevo del jefe del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú, es decir, de Palomino, así como la remoción de los jefes de la Comisaría de Apolo en el distrito de La Victoria.

Además, el coronel en retiro lideró la Divpol (División Policial) Sur 1, que abarca las comisarías de los distritos de Miraflores, Surco, Barranco, San Isidro, Surquillo, San Borja y Lince.