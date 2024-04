Wanda del Valle Bermúdez Viera, la joven de 27 años conocida como la ‘Bebecita del crimen’, brindó una entrevista a un medio internacional, donde contó detalles de su captura y la relación que mantuvo con el abatido sicario extranjero Christopher Joseph Fuentes González, apodado como ‘Maldito Cris’.

Durante la conversación, Wanda aseguró no ser culpable de los delitos que se le imputan. Además, negó que haya ofrecido dinero para atentar contra la vida del coronel Víctor Revoredo.

“No soy culpable de lo que me están acusando. Eso es totalmente falso (que haya ofrecido 40 mil soles para matar a Revoredo), nunca he tenido esas intenciones ni las voy a tener”, señaló en diálogo con el programa Testigo Directo.

Asimismo, señaló que nunca le preguntó al ‘Maldito Cris’ de dónde venía el dinero que gastaba en lujos. Añadió que ella trabajaba como comerciante informal vendiendo carteras y perfumes, por lo que negó haber recibido dinero por extorsión o trata de blanca.

Wanda del Valle extraña a ‘Maldito Cris’

La ‘Bebecita’ reconoció seguir estando enamorada de Christopher Fuentes y que la relación que tenían fue determinante para que no lo entregara a las autoridades peruana, quienes buscaban capturarlo por todos los delitos que se le atribuían.

“No sé si era mi responsabilidad entregarlo, pero ¿quién entrega a un familiar? ¿Quién entrega a una persona que ama? si era mi responsabilidad, no lo hice; a lo mejor ese fue mi error, pero yo no lo iba a entregar”, mencionó.

“Lo amo y lo extraño, porque todos tenemos un corazón. Recuerdo lo que siempre me decía, que él no era para la cárcel, que él se iba a hacer matar porque no iba para la cárcel”, agregó.

Así llegó Wanda a Colombia

Bermúdez Viera fue cuestionada sobre su llegada a Colombia, país donde fue captura tras haber estado prófuga por más de seis meses. Cabe resaltar que ella estaba en la lista de los más buscados. Incluso se ofrecía 150 mil soles por su paradero.

“Yo salía normal a la calle, al supermercado, a la peluquería. Una mañana salgo del domicilio donde estaba, veo una camioneta que nunca había visto y dije ya fue, es el día de mi captura”, dijo.

Cabe mencionar que su detención se dio tras un arduo trabajo de investigación de la Policía Nacional del Perú (PNP) junto a la Policía Nacional de Colombia y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).