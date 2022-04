Una mujer fue detenida tras ser acusada de secuestrar a la hija adolescente de su expareja en San Juan de Lurigancho. En el video grabado por la raptora se aprecia que amenaza con un cuchillo a su víctima, quien llora desesperadamente mientras se le ve amordazada con una tela.

El noticiero América Noticias indicó que la secuestradora grababa a la adolescente mientras enviaba el mensaje a la actual pareja de su exconviviente. “Por tu culpa, Marina. Yo te dije no te metas, y no me hiciste caso. Yo era muy feliz con él. Tu hija va a pagar todas las consecuencias”, se escucha decir a la mujer.

Mientras la adolescente llora, se ve a su raptora echándole agua. A pesar de este maltrato y de su mordaza, la víctima de secuestro grita “’mamá'” como pedido de auxilio.

“Presuntamente una madre con sus hijas mayor de edad y menor de edad estarían implicadas en este secuestro”, informó el general PNP Charles Infante, jefe de la División Policial Este 1.

Guillermina Álvarez Condo, de 49 años, y su hija mayor de 28 fueron detenidas. En tanto, su otra hija de 16 años también está implicada en el secuestro.

Según la denuncia de los padres de la joven de 18 años, la víctima de secuestro salió de su vivienda para comprar pizza por el cumpleaños de una familiar. Durante el trayecto es interceptada por un sujeto que la amenaza con un cuchillo y la obliga a subir a un auto.

Agentes de la Policía buscaron el testimonio del hombre llamado Óscar, quien mostró que también recibía amenazas. También aseguró que la relación con Guillermina terminó hace tres años.

La joven secuestrada de 18 años fue liberada en una calle del Callao.

No obstante, América Noticias confirmó que días después de su captura Guillermina y su hija fueron liberadas. Desde su domicilio explicó a la reportera del matinal que continúa las investigaciones del caso.

Por su parte el Ministerio Público no explicó las causas que motivaron la liberación de las acusadas de secuestro e indicó que el caso ha sido declarado en reserva y serán investigadas bajo comparecencia.

Mujer registró amenaza.

Los mensajes de amenaza

La madre de la joven, al reportar la desaparición de su hija, mostró a la Policía los mensajes de amenaza que recibía a través de WhatsApp.

Ahí le confirman que su familiar fue raptada y no le piden dinero sino que culmine la relación amorosa para proceder con la liberación de su hija.

La progenitora de la joven de 18 años contó que estos mensajes y fotografías se envían desde hace un año, pero nunca imaginó que se concretaría un secuestro.

Mensajes enviados a la nueva pareja. (América Noticias)

