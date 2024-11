Sheyla Mayumi Condor Torres, de 26 años, desapareció el pasado miércoles 13 luego de salir de su vivienda sin dar detalles hacia dónde se dirigía. Siempre volvía a su casa, en Santa Anita, pero ese día fue la excepción. Tomó sus cosas y se despidió de su tía. “Ya vuelvo, tía”, le dijo. Con el pasar de la noche su familia se dio cuenta de su ausencia y falta de respuestas a las comunicaciones, por lo que la preocupación creció.

La última vez que la vieron vestía una blusa celeste, un jean azul y zapatillas. Además, llevaba una cartera rosada colgada en su dorso. Su madre, Elsa, entró en desesperación y decidió acercarse a la comisaría de Santa Anita para realizar la denuncia por su desaparición. Grande fue su sorpresa cuando le comentaron que probablemente se fue “con un chico” y que ya volvería.

“Yo insistí hablando, hasta llorando, pero nada. No aceptaron la denuncia”, contó Elsa a El Comercio. El día 15 se acercó una vez más a la comisaría, esta vez con pruebas. Su hija había dejado iniciada su sesión de WhatsApp web, donde logró leer una conversación con un sujeto que coordina un encuentro con ella. Ahí se enteró que se fue a Comas, a un condominio. Tenía la foto y el número del hombre, solo faltaba que la policía hiciera su trabajo y la busque, pero incluso eso no fue suficiente para que las autoridades reaccionen.

Una vez más, en la comisaría de Santa Anita su denuncia fue subestimada y le comentaron que mejor se acercara a la comisaría de Santa Luzmila en Comas. Rápidamente se movió hasta el otro extremo de la ciudad y llegó a la dependencia policial. Ahí intentó colocar una denuncia directa contra el hombre con el que su hija se reunió: Darwin Max Condori Antezana.

Darwin Marx Condori Antenaza, policía sindicado como el principal sospechoso tras la desaparición, asesinato y desmembramiento de Sheyla.

Los policías fueron claros con ella y le dijeron que, si decidía realizar la denuncia y luego aparecía su hija, la denunciarían a ella por difamación. La desinformaron. Ella, con temor, desistió y solo denunció su desaparición. A las 6:25 p.m. de este viernes, en el sistema de la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, se creó la nota de alerta con la foto de Sheyla.

Nota de alerta.

Elsa sabía con quién se había reunido su hija, dónde había ido y en qué departamento estaba, pero a la policía no le importó y no hicieron nada. Para ese entonces habían pasado 72 horas desde la última vez que la vieron. “No me han hecho caso. Quizá ese día hubiéramos ido. Yo ya sabía dónde estaba mi hija. Solo Dios sabe…La hubiéramos encontrado viva”, narró Elsa.

Elsa hizo el trabajo de la policía: buscó a su hija, investigó y la encontró, lamentablemente sin vida. Ahí se enteró que el principal sospechoso por el asesinato de su hija era un policía, un miembro de la misma institución que inicialmente le denegó la denuncia por la edad de su hija y su condición como mujer.

Sheyla estaba en un departamento del condominio Las Praderas de Comas, un sector donde el mismo día que llegó a visitar a Darwin, asesinaron en los exteriores a un mototaxista. Según las cámaras de videovigilancia del recinto, la joven de 26 años ingresó con un hombre y un perrito. Desde ese entonces nunca más se la vio salir.

La madre de Elsa y su familia, ejerciendo presión lograron visualizar las imágenes descritas. Esto sucedió un día después de asentar la denuncia por desaparición, el sábado 16. Ese día, por la noche, llegaron hasta el condominio y subieron con la policía hasta el departamento 307, donde se presumía estaba Sheyla.

Sheyla Mayumi tenía 26 años. Era una joven risueña que disfrutaba pasar tiempo al aire libre. También era amante de los animales. En una de las conversaciones que tuvo con Darwin ella le señaló que quería conocer a su perrito.

Al poco tiempo vieron que tres personas ingresaban, por lo que la policía les consultó a qué se debía su visita o si eran inquilinos. Rápidamente indicaron que no, solo estaban visitando a “su promoción” del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval de la Marina de Guerra del Perú.

Luego llegaron otras dos personas, entre ellas una mujer y un hombre, estos últimos se identificaron como inquilinos del lugar. Al escuchar eso, la madre de Sheyla, Elsa, desesperada ingresó al departamento. La buscó por todos lados. Los cuartos estaban desordenados, en mal estado. Entró a un dormitorio donde encontró uniformes policiales, baldes, jarras y bolsas negras. Luego entró al baño, donde vio otro paquete negro dentro de un tacho. Lo abrió y en su interior encontró parte de los restos de su hija.

Elsa hizo el trabajo de la policía: buscó a su hija, investigó y la encontró, lamentablemente sin vida. Ahí se enteró que el principal sospechoso por el asesinato de su hija era un policía, un miembro de la misma institución que inicialmente le denegó la denuncia por la edad de su hija y su condición como mujer.

En el departamento se detuvo a Alvaro Paredes, de 22 años, Lleyton Mora (21), Elvin Montalvo (20), David Herrera (19) y Alicia Alccacontor (19), todos, a excepción de esta última, son estudiantes de la Marina de Guerra del Perú. Darwin Marx Condori Antezana fue el único que no capturaron y ahora está prófugo.

A través de redes sociales habría contactado a Sheyla para reunirse en su domicilio el día 13 de noviembre, última fecha en la que fue vista con vida.

Él es el principal sospechoso por el feminicidio de Sheyla, quien fue cruelmente asesinada al interior de su departamento. Ahí, durante las diligencias la fiscalía encontró partes de sus restos al interior de una maleta que estaba escondida debajo de una cama.

Condori Antezana es un policía, exactamente un suboficial de tercera. Él cuenta con antecedentes por un caso de violación grupal que también se habría registrado en su departamento en enero del año pasado, donde habría participado él junto a otras dos personas. Según sus redes sociales, perteneció al Grupo Terna y actualmente sería parte del Escuadrón Verde.

En redes sociales Darwin se muestra como un joven policía amante de su mascota y romántico, incluso melancólico. Ha servido en la unidad policial de Huacho, el Grupo Terna y ahora sería parte del Escuadrón Verde.

Los restos de Sheyla Mayumi Condor Torres fueron extraídos de la maleta con la que intentaban ocultar el crimen y trasladados a la Morgue de Lima. Su familia exige justicia por el atroz crimen que le quitó la vida a una joven amante de la naturaleza, los viajes y los animales.

📢 #LoÚltimo | Quinta Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte (2.° Despacho) realizó el levantamiento de cadáver de Sheyla Mayumi C. T. (26), quien fue encontrada desmembrada en el departamento de un policía, en Comas. pic.twitter.com/3HHU3NoB3J — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 17, 2024

Quinta Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte (2.° Despacho) viene realizando las investigaciones correspondientes del caso.