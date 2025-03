Como parte de las indagaciones del crimen de ‘Russo’, la Policía capturó a Mariano Altamirano Ramos (21), alias ‘Marianito’, en el cruce de la avenida Naranjal y el jirón Yunques, en Los Olivos. Días atrás cayeron Jorge Reyes Miranda, alias ‘Jorgito’; Constantino Carrión Robles, alias ‘Tino’; y Berli Santisteban Apaza, alias ‘Berli’.

Los inicios de Yojairo en el mundo del hampa

Yojairo Arancibia se hizo conocido en el ambiente policial no por ser un destacado agente PNP, sino por ser todo lo contrario. En junio del 2017, personal de contrainteligencia de la Policía realizó un operativo en la avenida República de Chile, en el Cercado de Lima, para capturar a los miembros de una banda integrada por policías en actividad que iban a robar 50 mil soles a un empresario a la salida de una entidad financiera.

Durante el operativo, miembros de la banda lograron escapar, entre ellos Arancibia Sevillano, sin embargo, fue capturado el suboficial PNP José Alberto Cortez Verde, quien terminó delatando a Yojairo. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron que ambos colegas se encontraban en sus motos cerca del banco para perpetrar el atraco, pero Cortez Verde se demoró en escapar por responder una llamada telefónica.

Tras ello, Yojairo Arancibia acudió a la sede de la Dirincri para dar su versión ante la grave imputación lanzada por su colega. Cuando fue abordado por el programa “Panorama”, a la salida de la dependencia policial, él huyó a toda prisa. Aunque parezca increíble, él siguió en servicio en la comisaría de Jesús María.

Las acusaciones en contra del entonces policía siguieron apareciendo. El joven Bryan Gómez denunció que fue asaltado por Arancibia Sevillano cuando transitaba por un parque de Comas. Incluso, dentro de sus amenazas, el sujeto le puso el arma de fuego en el pecho y le recalcó en varias oportunidades que era policía.

Tras el robo, el joven pudo contactarse con familiares que eran policías y dieron con el paradero de alias ‘Yojairo’ en una zona de la parte alta de Comas, pero sus familiares salieron a defenderlo y a tratar de evitar su captura, incluso hubo disparos de ambos lados.

Otra acusación contra el lugarteniente de ‘El Monstruo’ vino de parte del dueño de una cevichería, quien relató que Arancibia y su cómplice robaron las ventas del día y las pertenencias a los comensales tras hacerse pasar como clientes. El propietario denunció el hecho y pudo identificar a ‘Yojairo’ y tuvo un careo con él durante las investigaciones.

Tras estas acusaciones, Arancibia Sevillano fue dado de baja por medida disciplinaria. De ahí su nombre fue apareciendo en páginas policiales por sus vinculaciones a bandas delincuenciales de Lima norte.

Allanaron búnker de Yojairo en Comas

Yojairo Arancibia estuvo a punto de ser capturado en setiembre del año pasado, ya que la Policía intervino una de las casas que usaba como guarida. En la parte alta del asentamiento humano Nadine Heredia, en Comas, el exagente policial había montado un búnker, que contaba con un sofisticado de sistema de cámaras de videovigilancia en los alrededores de su casa. Eso le habría permitido escapar antes de la llegada de la PNP.

En el lugar fue detenida María de los Ángeles de la Cruz del Cuadro, la actual pareja de Yojairo. Ella confirmó que el delincuente estuvo con ella momentos antes de la intervención policial. El general PNP Marco Conde, jefe de la Dirincri, señaló que ella se dedicaba a vender la droga y hacer seguimiento al cobro de las extorsiones. La joven señaló a las autoridades que conoció a su pareja en una discoteca y que ella visitaba dicho inmueble hace dos meses y que lo hizo entre cuatro a cinco veces.

En la casa, que tenía ambientes modernos y de buen acabado, incluso contaba con un gimnasio en el sótano, se hallaron gran cantidad de municiones, cacerinas modificadas, droga y un registro en el que se encontraban los teléfonos de las personas que eran extorsionadas. También se encontró ropa y licores de marcas exclusivas.

Pero lo que más llamó la atención de la Policía es la escultura de Rico McPato, un personaje de una serie animada. La Policía determinó que Yojairo era movilizado por tres sujetos a las distintas que usaba para pasar la noche.

La Policía también allanó una casa del asentamiento humano Carmen Alto, en Comas, y capturó a Miguel Ángel Arancibia Sevillano, hermano de Yojairo, y a la esposa de este último, Rosmery Honorio. En su poder se les halló cinco armas de fuego, por lo que fueron detenidos en flagrancia.

Miguel Ángel Arancibia Sevillano también cuenta con antecedentes, ya que en el 2018 disparó contra un vecino durante una pelea. Además, el 6 de marzo del 2023 fue capturado por robar el celular a una mujer en Comas. Sin embargo, fue reincorporado al cuerpo policial en mayo del 2023. Luego de ello, trabajó en la comisaría El Manzano, en el Rímac, y, al momento de su captura, laboraba en la comisaría de San Isidro.

Miguel Ángel Arancibia Sevillano y su cuñada Rosmery Honorio Salas cumplen actualmente 9 meses de prisión preventiva por orden del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte debido al presunto delito de tenencia ilegal de armas y municiones en agravio del Estado peruano. La restricción aplicará desde e 9 de septiembre, día de su captura, hasta el 8 de junio del 2025.

Las últimas apariciones de Yojairo

Yojairo Arancibia es acusado de extorsionar a los transportistas, mototaxistas y comerciantes de Lima norte. También se le imputa dedicarse al sicariato y a la venta de drogas.

Sus últimas apariciones fueron el 4 de mayo y el 15 de junio del 2024, cuando atacó de 36 balazos el frontis de la vivienda de dos adultos mayores, ubicada en el asentamiento Santiago Apóstol (Comas), en venganza porque no habían acatado su orden de no instalar cámaras de seguridad en el frontis de su vivienda, ya que no quería que exista registro de sus actividades delictivas en la zona.

En las imágenes se le ve vestido de negro y con un casco junto a su cómplice, que lo esperaba en una moto para huir.

Yojairo Arancibia Sevillano fue grabado disparando contra la casa de una pareja de adultos mayores, en Comas. / Samsung SM_A2268R

Según fuentes policiales, Arancibia Sevillano decidió formar parte de las filas de ‘El Monstruo’, luego que este último hiciera alianzas con otros criminales de las zonas más peligrosas de Comas. Como parte de ese arreglo, Yojairo apoya a Erick Moreno Hernández en sus ‘chambas’ en las partes altas del distrito, o cuando el expolicía necesita ayuda para sus acciones llama a su cómpinche.

Yojairo es investigado por el homicidio del mototaxista Alexander Rosas Gonzales (41), perpetrado el 31 de agosto del 2024, en Comas.

