Centro histórico de Lima a pie: Cómo funcionará la restricción vehicular definitiva | MAPA

No existe mejor forma de recorrer el Damero de Pizarro que hacerlo a pie. En esta zona se encuentran los principales monumentos e iglesias del centro histórico de nuestra capital. Por ese motivo, el 2019, Prolima, gerencia de la Municipalidad de Lima (MML), inició la peatonalización de sus 41 cuadras para mejorar la accesibilidad y movilidad de los transeúntes. Durante cuatro años, fueron rediseñadas con pavimento de piedra y adoquines. No obstante, los vehículos todavía circulaban por las vías, obligando a los viandantes a desplezarse por los costados.