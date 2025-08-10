Centro histórico de Lima a pie: Cómo funcionará la restricción vehicular definitiva | MAPA

Por eso, desde agosto se aplica una medida para impulsar los recorridos peatonales por el centro histórico de Lima a través de restricciones vehiculares en determinados puntos.

“El objetivo de la medida es fortalecer y consolidar las obras de peatonalización. Pese a que habían sido rediseñadas, las vías no se utilizaban de la mejor manera y los vehículos circulaban con libertad . Por eso, el tránsito motorizado se controlará con rutas definidas para reducir la cantidad de unidades en el Damero de Pizarro. Esto también reforzará la seguridad vial, disminuirá la contaminación ambiental y sonora, y protegerá el valor patrimonial del entorno monumental”, declaró Juan Manuel Parra, subgerente de Planificación, Gestión, Recuperación y Salvaguarda del Patrimonio Cultural de Prolima.

—¿Cómo funcionará?—

Los tres únicos puntos de ingreso para vehículos se ubican en los cruces de la Av. Emancipación con los jirones Carabaya y Rufino Torrico, y la intersección entre el Jr. Callao y la Av. Tacna. Las cuatro salidas se sitúan en los cruces de la Av. Abancay con los jirones Junín y Santa Rosa, la intersección de Av. Emancipación con Jr. Camaná, y el cruce de Conde de Superunda con la Av. Tacna.

En el mapa a continuación, se observan las rutas y sentidos por los que podrán circular las unidades.

Infografía: Raúl Rodríguez

Asimismo, se han determinado tres puntos para el embarque y desembarque de taxis, que deberá contar con la Tarjeta Única de Circulación (TUC) emitida por la ATU.

Por otro lado, Parra explicó que la MML emitirá salvoconductos especiales para los usuarios de las playas de estacionamiento en el sector. “Durante los primeros tres meses, se emitirán salvoconductos temporales, de color celeste, para los no abonados. Para los abonados de las playas de estacionamiento, se emitirán salvoconductos azules (zona oeste, entre Av. Tacna y Jr. de la Unión) y amarillos (zona Este, entre Jr. de la Unión y Av. Abancay). Progresivamente solo se permitirá el acceso a los abonados; las playas deben remitir a Prolima la lista de abonados para facilitar su ingreso”, detalló.

Tres tipos de salvoconducto.

El subgerente mencionó que la restricción vehicular no aplicará en el caso de vehículos de atención médica, patrullleros de serenazgo o la Policía Nacional, vehículos oficiales y unidades de limpieza. Cabe resaltar que las bicicletas y scooters tampoco serán restringidas. Adicionalmente, las personas con discapacidad podrán circular con sus vehículos particulares mostrando el carnet de Conadis.

Prolima también ha instalado iluminación pública ornamental LED en el Damero de Pizarro y ha adaptado el entorno con elementos accesibles para personas con discapacidad.

—¿Qué pasa si vivo en el Damero de Pizarro?—

Los residentes podrán ingresar con su vehículo sin problemas, mostrando el DNI, en el que debe indicarse el domicilio correspondiente a la zona. Para las visitas de residentes que deseen ingresar con un vehículo autorizado, se permitirá el ingreso junto al dueño del predio, acreditado en la zona de intervención, mostrando su DNI con la dirección del domicilio. En el caso de los inquilinos, el propietario del predio deberá remitir la información del inquilino a Prolima mediante mesa de partes. Esta entidad emitirá una carta indicando que el acceso está permitido.

Los ciudadanos pueden acceder a la mesa de partes en la web de la MML o acudir a su oficina en el Pasaje Acisclo Villarán 288. Cualquier consulta puede realizarse al siguiente correo: gestion.movilidad.chl@munlima.gob.pe.

—Fechas de la nueva medida—

Parra mencionó que las restricciones descritas se implementarán con cierta flexibilidad durante tres meses como parte de la adecuación y sensibilización del público. Finalmente, se implementará por completo a partir de noviembre. “Nuestra intención es que esta medida persista en el tiempo y sea la nueva forma en que se visite el Damero de Pizarro”, manifestó.

La medidabusca recuperar la caminabilidad del Centro Histórico. Foto: Antonhy Niño de Guzmán / Archivo GEC

Algunas acciones de Prolima desde el 2019 como parte del Plan Maestro del centro histórico: