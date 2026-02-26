Los abogados penalistas Carlos Caro y Romy Chang explicaron a El Comercio que Villar no fue detenido en flagrancia porque no fue encontrado luego de atropellar a la campeona de apnea. “Normalmente, luego de un accidente de tránsito con o sin muertos o heridos, el conductor es detenido y va a la comisaría mientras se le hace la prueba de dosaje etílico y otras indagaciones. Pero en este caso, no está detenido, porque se escapó y no dio la cara”, mencionó Chang.

Por su parte, Caro considera que, pese a haber pasado el plazo de flagrancia, la Fiscalía puede solicitar la prisión preventiva contra Villar. “Ahorita, su paradero es desconocido. Primero, no se presentó ante las autoridades; su abogado presentó un escrito, luego hizo una declaración virtual —lo cual es muy extraño, porque debió ser presencial—, pero su paradero en este momento, hasta donde sé, es desconocido. Justamente por eso, la Fiscalía podría solicitar la prisión preventiva contra él“, afirmó Caro.

Chang coincide en que se solicite la prisión preventiva contra Villar, aun cuando ya existe un impedimento de salida en su contra. " Estas horas pueden ser decisivas para que el Ministerio Público tome algún tipo de medida por el delito de homicidio culposo y fuga del lugar del accidente“, argumentó.

El abogado penalista Aaron Alemán, socio del Estudio Alemán y López, indicó que la periodista Marisel Linares, el padre de Villar, su pareja y el padre de esta última podrían ser investigados por el delito de encubrimiento personal al haber sustraído de la persecución penal a Villar. Según el artículo 404 del Código Penal, tiene una pena no menor de tres ni mayor de seis años.

“A su vez, también habrían cometido el delito de encubrimiento real, porque habrían dificultado la posibilidad de tener pruebas o huellas del escenario criminal. Eso se sanciona hasta con 4 años de pena y dependerá de las investigaciones“, detalló.

Este miércoles 25, el cuarto despacho de la primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro-Lince incorporó a Linares en el proceso como investigada por el delito de encubrimiento personal .

Por otro lado, Alemán considera que la razón principal por la cual no se detuvo en ese momento a Villar es por un presunto delito de encubrimiento personal por parte del policía de la comisaría de Orrantia, con jurisdicción en San Isidro, que ingresó al edificio de la calle Eucaliptos y salió sin detener al conductor.

“Estando en el periodo de flagrancia y conociendo que Villar estaba en esa vivienda, el policía tenía la facultad de ingresar y sacarlo para llevarlo a la dependencia policial correspondiente y hacer de conocimiento a la Fiscalía de su detención para que actúe conforme a la ley. El policía también debe ser investigado”, explicó.

De comprobarse un caso de corrupción para evitar que lleve a cabo la detención, los responsables podrían ser investigados por el delito de cohecho en el ámbito de la función policial. “ Podríamos hablar de que, además de haber cometido los delitos de homicidio culposo agravado y de exposición de personas en peligro, a Villar se le podría sumar una pena por el delito de cohecho en el ámbito de la función policial, que tiene una pena de hasta 8 años. Se le pueden sumar penas de hasta un máximo de 20 años, con lo que tendría una prisión efectiva ”, detalló.

En ese sentido, Alemán considera que el Ministerio Público debe solicitar la detención preliminar judicial para Villar y que un juez lo declare fundado.

“Acto seguido, el Ministerio Público debería formalizar la investigación preparatoria y luego pedir prisión preventiva en su contra para asegurar una eventual condena contra ellos si se parte de la base de que las penas son mucho más altas de 5 años. En este caso, Villar podría tener una pena de 20 años. A través de una actuación directa, podrían tener finalizada la investigación e imputación en menor tiempo para que la familia no espere cinco o diez años hasta que se haga justicia“, explicó.

En esa línea, Alemán opina que, si el Ministerio Público y el Poder Judicial deciden actuar de forma diligente, la sentencia en contra de los responsables podría salir en un mes .

Francesca Montenegro asegura que exigió a Adrián Villar “que se entregue”

Francesca Montenegro, la pareja de Adrián Villar, aseguró que le exigió a este que se entregue a la justicia peruana.

“Desde el primer momento en que me entero de esta situación, en la cual yo no estuve, lo primero que exigí, porque eso hice, exigí a alguien con quien compartía mucho tiempo de mi vida que se entregue a la justicia, porque era lo correcto”, dijo a los medios en las inmediaciones de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito.

Además, la joven precisó que estuvo dispuesta a ir con Adrián en su momento a las autoridades. “Sin embargo, se tomaron decisiones externas en mi familia y es por lo que mi padre no es el abogado de Adrián Villar en el momento”, afirmó.

En tanto, su padre, el también letrado Juan Montenegro, dijo que todo continúa en materia de investigación.

“Que la persona que ha cometido el delito se ponga donde debe corresponder estar. Que le caiga todo el peso de la ley por el hecho que haya cometido, es lo que toca a cada uno. Yo vengo en condición de padre; además, el hecho de que yo no sea el abogado de Villar dice mucho”, mencionó.