Por José Cayetano Chávez

El caso de Lizeth Marzano aún deja incógnitas por responder, principalmente debido a la actuación de Adrián Villar y su entorno. El conductor se dio a la fuga luego de atropellar a Lizeth y las últimas imágenes revelan que se reunió con sus allegados en lugar de entregarse a las autoridades para ser detenido en flagrancia. Ha pasado una semana y todavía no ha sido detenido.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.