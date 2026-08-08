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Resumen

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Luego de que el Instituto Aklla revelara que 63 candidatos a alcaldías renunciaron a sus postulaciones y que los candidatos a primeros regidores eran los actuales alcaldes, se generó un debate ante una posible reelección encubierta.

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