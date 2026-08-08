De los 63 casos, siete corresponden a alcaldes distritales de Lima, además del conocido caso del exalcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, y la renuncia de Luis Israel Rubio.

Independencia

El primero de los distritos donde ocurre esto es Independencia. En este caso, el actual alcalde, Alfredo Reynaga Ramírez, es el candidato a primer regidor y podría volver a asumir la alcaldía si su lista gana las elecciones, tras la renuncia de Felicita María Rodríguez Peña.

Reynaga inició su gestión con un discurso centrado en recuperar el orden en el distrito. Durante los primeros meses impulsó el denominado Plan SOL (Seguridad, Orden y Limpieza). Además, en 2024 el municipio aprobó una transferencia de S/1,9 millones para fortalecer el servicio de serenazgo.

En materia de áreas verdes, la gestión ha impulsado el mantenimiento y la recuperación de parques como parte de su política de limpieza y orden urbano.

Sin embargo, al igual que otros distritos de Lima Norte, la comuna enfrenta importantes limitaciones. En una audiencia vecinal organizada por El Comercio, Reynaga reconoció que recibió un distrito con deficiencias en limpieza pública, parques deteriorados y una flota de serenazgo en malas condiciones. Asimismo, sostuvo que estas brechas difícilmente podrían cerrarse en un solo periodo municipal.

Organizaciones vecinales, por su parte, han sostenido que los avances continúan siendo insuficientes frente a la magnitud de los problemas del distrito, especialmente en materia de seguridad, limpieza y recuperación de espacios públicos.

Alfredo Reynaga Ramírez, alcalde de Independencia. Foto: Municipalidad de Independencia.

Los Olivos

En este distrito, el candidato a primer regidor es el actual alcalde Luis Felipe Castillo Oliva, quien podría volver a asumir la alcaldía tras la renuncia del candidato Carlos Alberto Romero García.

Desde el inicio de su gestión, Castillo anunció que priorizaría la recuperación de espacios públicos, el mejoramiento de las vías y el fortalecimiento del serenazgo.

No obstante, en 2024 la Contraloría emitió un informe de visita de control (Informe N.° 002-2024-OCI/3794-SVC) en el que identificó situaciones adversas en su gestión.

Entre las principales observaciones figuran 31 vehículos, entre camionetas y motocicletas, inoperativos; dos vehículos operativos sin SOAT vigente; cámaras de videovigilancia fuera de servicio; y la ausencia de un plan específico para el servicio de serenazgo.

Luis Felipe Castillo Oliva, alcalde de Los Olivos. Foto: Municipalidad de Los Olivos.

Lurín

En Lurín, el actual alcalde Juan Raúl Marticorena Pérez postula como primer regidor y podría volver a ocupar el cargo tras la renuncia de Walter Yony Valeriano Vivas a su candidatura.

Marticorena impulsó la construcción de la Casa de la Mujer, la Casa del Adulto Mayor y el nuevo Estadio Municipal Guadulfo Silva Carbajal. Además, el municipio adquirió 20 camionetas y 15 motocicletas para reforzar el servicio de serenazgo.

La administración también ha centrado parte de sus acciones en la recuperación y mantenimiento de parques. Entre sus principales iniciativas figura el programa “Eco-Ruta Lurín”, mediante el cual la municipalidad busca intervenir y recuperar áreas verdes del distrito.

Uno de los principales temas de controversia de la gestión fue la posición del municipio frente a los peajes cuando estos eran administrados por Rutas de Lima. En enero de 2024, la comuna presentó un hábeas corpus contra la empresa al cuestionar el impacto del cobro de peajes en el tránsito de los vecinos.

Juan Raúl Marticorena Pérez, alcalde de Lurín.

Santa Rosa

En Santa Rosa, el actual alcalde George Robles Soto también postula como primer regidor y podría volver a asumir la alcaldía tras la renuncia del candidato John Porfirio Robles Soto.

El municipio instaló el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec) y aprobó el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2024-2027, que establece acciones coordinadas con la Policía Nacional y otras instituciones para enfrentar la delincuencia.

Asimismo, la comuna anunció intervenciones en parques de sectores como La Arboleda, con el objetivo de mejorar los espacios públicos para los vecinos.

George Robles fue investigado por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso, abuso de autoridad y omisión de actos funcionales. Así quedó consignado en un documento de la propia municipalidad, mediante el cual se autorizó el otorgamiento del beneficio de defensa legal al alcalde en el marco de dichas diligencias.

Otro de los aspectos que ha generado cuestionamientos es que el candidato a la alcaldía de Santa Rosa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, antes de renunciar a su candidatura, era su hermano, John Porfirio Robles Soto.

En diálogo con El Comercio, el alcalde George Robles sostuvo que ha invertido S/ 25 millones en la construcción de pistas y veredas y que el proyecto de La Arboleda ya está culminado.

Sobre la investigación en su contra, en un primer momento afirmó desconocerla. “Los funcionarios públicos estamos llanos a recibir diversos tipos de denuncias, pero estoy dispuesto a colaborar con cualquier investigación que pretenda acusarme”, dijo. Horas después, aseguró que dicho expediente fue archivado.

Respecto a que su hermano era el candidato a la alcaldía, sostuvo que “la idea era que él también construya su carrera política. Él y yo tenemos los mismos objetivos y visión del distrito”. Sin embargo, señaló que finalmente su hermano dio un paso al costado. “Para él fue duro, pero se debió a problemas familiares y al desafío emocional que significa estar expuesto a calumnias si asumes una alcaldía”, afirmó.

George Robles Soto, alcalde de Santa Rosa. Foto: Municipalidad de Santa Rosa.

El Agustino

Lo mismo ocurre con el actual alcalde de El Agustino, Richard Robert Soria Fuerte, quien postula como primer regidor. Ello luego de que renunciara a la candidatura a la alcaldía quien encabezaba su lista, Liborio Soria Álvarez, su padre.

Richard Soria volvió a la alcaldía de El Agustino en enero de 2023, luego de haber ocupado el mismo cargo entre 2015 y 2018. Entre las principales obras de su gestión figuran proyectos de renovación de pistas y veredas, como la intervención en la urbanización San José, donde la comuna invirtió aproximadamente S/3 millones.

También se realizaron jornadas de recuperación de áreas verdes en espacios como el parque Señor de los Milagros y campañas de arborización en sectores como Las Palmeras.

En seguridad ciudadana, Soria planteó fortalecer el patrullaje integrado, interconectar cámaras de vigilancia y ejecutar acciones conjuntas con la Policía Nacional. Sin embargo, la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de los vecinos.

Uno de los principales cuestionamientos a su gestión surgió por la postulación de su padre como candidato a la alcaldía de El Agustino. La situación generó críticas por un posible caso de continuidad familiar en el gobierno municipal.

Richard Robert Soria Fuerte, alcalde de El Agustino.

San Juan de Lurigancho

En San Juan de Lurigancho, el actual alcalde, Jesús Maldonado Amao, postula como primer regidor y podría volver a la alcaldía si su lista resulta elegida, tras la renuncia del candidato a alcalde César André Usquiano.

Entre las principales intervenciones de la gestión de Maldonado figura la renovación de la avenida Prolongación San Martín, en la quinta etapa de Juan Pablo II, con asfaltado, veredas, rampas, muros de concreto y áreas verdes. La municipalidad informó que la obra superó el 70% de avance en julio de 2026. También ejecutó trabajos en el parque Monseñor Daniel Turley Murphy.

Además, en sus rendiciones de cuentas, la comuna destacó el despliegue de serenazgo. A pesar de ello, la percepción de inseguridad se mantiene alta en el distrito, donde persisten las extorsiones, los robos y la presencia de organizaciones criminales.

Su decisión de solicitar licencia para participar en el proceso electoral y postular como primer regidor también generó debate político.

Jesús Maldonado Amao, alcalde de San Juan de Lurigancho.

San Miguel

El actual alcalde de San Miguel, Eduardo Bless, postula como primer regidor, mientras que Karin García Juárez renunció a postular a la alcaldía. Bless volvió al cargo tras haber gobernado el distrito entre 2015 y 2018.

Durante su gestión se promovió el patrullaje integrado con la Policía Nacional, las juntas vecinales y el serenazgo. Además, la municipalidad impulsó la recuperación de espacios públicos mediante el mantenimiento de jardines, la renovación de parques y la mejora del ornato.

Los principales cuestionamientos están relacionados con la continuidad política, por tratarse de un alcalde que regresó al cargo después de haber dirigido el distrito entre 2015 y 2018. También se registraron reclamos vecinales por servicios municipales, abordados por Bless en audiencias vecinales.

El equipo de la comuna informó a El Comercio que “por el momento, el alcalde Bless no se pronunciará sobre el caso específico de la renuncia. A nombre de Avanza País, solo podemos señalar que Karin García Juárez renunció por razones estrictamente personales y que el partido decidió delegar la responsabilidad de liderar la campaña para la Alcaldía de San Miguel al candidato a primer regidor Eduardo Bless Cabrejas, quien deberá asumir la candidatura a la alcaldía”.

Además… La Municipalidad de San Miguel también compartió con El Comercio un informe técnico y ejecutivo sobre la gestión municipal de Eduardo Bless, en el que destaca resultados como la rehabilitación y el asfaltado de pistas; planes de recapeo intensivo; la construcción de bermas y rampas vehiculares y peatonales; la instalación de señalización y reductores de velocidad; el programa “Entornos Escolares Seguros”; la recuperación de áreas verdes y espacios infantiles e inclusivos; la modernización del alumbrado público; y la adquisición de 20 vehículos para el serenazgo, 200 cámaras de seguridad y bodycams.



Eduardo Bless, alcalde de San Miguel.

Lima

Finalmente, el caso que evidenció esta serie de renuncias fue el del líder de Renovación Popular y exalcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, tras la renuncia de Luis Israel Rubio Idrogo a su candidatura a la alcaldía.

Una de las principales iniciativas de la gestión de López Aliaga fue el proyecto del tren Lima-Chosica, presentado como una alternativa para atender el problema del transporte. La propuesta generó cuestionamientos por el estado del material ferroviario recibido, la falta de claridad sobre su puesta en operación y las observaciones de la Contraloría durante las inspecciones a los trenes donados.

Asimismo, la Contraloría advirtió en 2025 que cuatro proyectos del Gobierno Regional Metropolitano de Lima presentaban falta de información en los sistemas de contratación, lo que afectaba la transparencia del seguimiento de obras por alrededor de S/46 millones.

En áreas verdes y espacios públicos, la gestión impulsó trabajos de mantenimiento y recuperación de parques a través del Servicio de Parques de Lima (Serpar).

Recibió críticas tras renunciar a la alcaldía de Lima para participar en las Elecciones Generales 2026, en las que postuló a la Presidencia y al Senado. Luego de ser proclamado senador electo para el periodo 2026-2031, comunicó que no asumiría dicho cargo y buscó postular nuevamente a la Municipalidad Metropolitana de Lima como primer regidor. Su candidatura fue declarada inicialmente improcedente por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro debido a su condición de senador electo, pero el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró fundada su apelación y permitió su participación electoral.

El Comercio se contactó con todos los distritos en cuestión; sin embargo, con excepción de Santa Rosa y San Miguel, no recibió respuesta.

Rafael López Aliaga, exalcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Análisis

La especialista electoral del Instituto Aklla Perú, Silvia Guevara, dijo a El Comercio que “no hay vacío legal, sino un abuso de autoridad en donde existen reglas establecidas que han dado margen a que, hecha la ley, hecha la trampa”.

“No estamos diciendo que quienes han sido autoridades no tengan derecho a participar como regidores, pero siempre y cuando la voluntad sea ser regidor (...). Lo que estamos viendo, además, es que también llevan a la familia completa en la lista. Eso es también motivo de cambio que tiene que asumir este Congreso”, expresó.

Advirtió que, si las listas ganan y los candidatos a primeros regidores asumen la alcaldía, quedarían nuevamente habilitados para postular como alcaldes en un siguiente periodo porque “en la interpretación postularon como regidores. Se toma el cargo de origen por el cual se postuló”.

“Acá no hay cuestión personal, es una cuestión objetiva de los casos que se han presentado”, concluyó.