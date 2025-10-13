En una nueva acción contra la extorsión y el crimen organizado, el presidente de la República, José Jerí, encabezó la madrugada de este lunes el operativo “Ciclón”, ejecutado de manera simultánea en los penales Miguel Castro Castro (Lima), Huaral (Lima), Picsi (Chiclayo) y Huamancaca (Huancayo).
Desde el penal Castro Castro, el mandatario supervisó la intervención realizada por agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y personal de seguridad penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), quienes ingresaron celda por celda para inspeccionar los ambientes, servicios higiénicos, caletas, paredes y ventanas.
Esta es la segunda vez que José Jerí lidera una intervención sorpresiva en establecimientos penitenciarios, luego del operativo ejecutado el sábado pasado en el penal Ancón I. La medida busca bloquear los intentos de comunicación ilícita y frenar las extorsiones que se dirigen desde las cárceles del país.
En la operación participaron más de 300 agentes, quienes decomisaron celulares, droga y accesorios electrónicos, que serán puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones. El INPE informó que muchos de estos objetos prohibidos ingresan a través de visitantes o por complicidad de malos funcionarios.
El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, destacó que los operativos se vienen intensificando en todo el país.
“Hemos realizado un operativo en cuatro penales, liderado por el presidente José Jerí, quien está comprometido en la lucha contra la delincuencia”, señaló.
Paredes también anunció que el INPE convocará un nuevo concurso para contratar una empresa con tecnología moderna que permita bloquear eficazmente las señales de celulares dentro de los penales, ya que la tecnología actual se encuentra obsoleta.
Asimismo, precisó que se ha reforzado la labor de la Oficina de Asuntos Internos para identificar y sancionar rápidamente a los agentes penitenciarios involucrados en actos de corrupción o en el ingreso de objetos prohibidos.
“El INPE realiza operativos diarios en todos los establecimientos penitenciarios del país y reafirma su compromiso de garantizar la seguridad ciudadana, erradicando toda posibilidad de que internos sigan delinquiendo desde las cárceles”, indicó la institución.
