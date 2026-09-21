El incremento de las temperaturas en Lima Metropolitana estará acompañado de mayor brillo solar y radiación ultravioleta durante el mediodía. (Fuente: Andina)
El incremento de las temperaturas en Lima Metropolitana estará acompañado de mayor brillo solar y radiación ultravioleta durante el mediodía. (Fuente: Andina)
Por Redacción EC

La primavera comenzará oficialmente este martes 22 de setiembre a las 19:05 horas y llegará a Lima con temperaturas superiores a los valores habituales para esta época del año. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la capital podría alcanzar los 30 °C durante las primeras semanas de la estación y superar los 31 °C o 32 °C hacia diciembre.

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