La primavera comenzará oficialmente este martes 22 de setiembre a las 19:05 horas y llegará a Lima con temperaturas superiores a los valores habituales para esta época del año. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la capital podría alcanzar los 30 °C durante las primeras semanas de la estación y superar los 31 °C o 32 °C hacia diciembre.

El especialista del Senamhi, Yuri Escajadillo, explicó que las temperaturas más elevadas se presentarían principalmente entre el mediodía y las 3 de la tarde. En contraste, los amaneceres todavía registrarían valores cercanos a los 18 °C y 19 °C.

“Y hacia fines de año, en diciembre, no descartemos que superemos los 31 °C o 32 °C en la capital. La sensación térmica también va a aumentar”, señaló Escajadillo a la Agencia Andina.

El Niño favorece condiciones cálidas en Lima

El especialista indicó que este comportamiento está relacionado con el contexto climático asociado al fenómeno El Niño, que ya ha contribuido a temperaturas elevadas durante el invierno que está por concluir.

“Es un contexto anómalo de la primavera. El Niño ya ha dejado condiciones cálidas en el invierno que ya termina prácticamente mañana”, sostuvo.

Senamhi había advertido previamente que, entre setiembre y noviembre de 2026, se esperan temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa, con una alta probabilidad de nuevos valores récord.

Escajadillo también señaló que el comportamiento térmico presenta similitudes con las condiciones observadas en 1997, aunque actualmente algunos sectores de la costa peruana ya registran valores superiores a los de aquel periodo.

Senamhi alerta incremento de sensación de calor. (Foto: Andina)

¿Qué distritos de Lima tendrán más calor?

Las condiciones variarán de acuerdo con la cercanía al litoral. En distritos próximos al mar, como Callao, Cercado de Lima, Breña y Jesús María, las temperaturas fluctuarían entre 19 °C y 30 °C.

En tanto, en zonas más alejadas del litoral, como La Molina, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho, los valores oscilarían entre 18 °C y 31 °C, con posibilidad de superar los 32 °C hacia fines de año.

Aunque el calor irá ganando intensidad, los primeros días de la primavera todavía conservarán algunas características propias del invierno. Senamhi prevé mañanas con cielo cubierto o nublado y episodios ocasionales de garúa o llovizna, principalmente en las zonas cercanas al litoral.

La situación cambiará hacia el mediodía, cuando aumentará el brillo solar y, con ello, los niveles de radiación ultravioleta (UV). Por ello, el Senamhi recomendó a la población mantenerse informada sobre los índices de radiación y adoptar medidas de protección frente a la exposición prolongada al sol.

Además, el organismo meteorológico ha señalado que las condiciones cálidas asociadas a El Niño continuarán durante los próximos meses y podrían favorecer episodios de precipitaciones en sectores de la costa peruana.