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La última imagen que se tuvo de Zoila Castillo Chanduco y su hijo de 6 años. Ambos fueron encontrados sin vida. (Foto: Captura Latina Noticias)
La última imagen que se tuvo de Zoila Castillo Chanduco y su hijo de 6 años. Ambos fueron encontrados sin vida. (Foto: Captura Latina Noticias)
Por Abby Ardiles

La investigación por el asesinato de Zoila Castillo y su hijo de seis años dio un paso clave este miércoles. La Fiscalía Provincial Mixta de Uchiza logró que se dicten nueve meses de prisión preventiva contra Alexis Alcántara, principal investigado por los delitos de feminicidio y homicidio calificado. La medida se produce mientras las autoridades continúan reconstruyendo los hechos que llevaron a la muerte de la joven madre y el menor, cuyos cuerpos fueron hallados en una zona rural de Tocache, en la región San Martín, días después de haber desaparecido tras viajar para encontrarse con el hombre que conoció a través de redes sociales.

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