El impacto de la restricción de la venta de combustible GNV a los vehículos menores, como los taxis, en grifos ya se siente en los bolsillos de los taxistas y, por ende, en los de sus pasajeros. El incremento de las tarifas y la reducción de unidades disponibles en las calles de Lima fueron dos características observadas este martes al recorrer la ciudad.

A primeras horas, en el grifo de PetroPerú del cruce de las avenidas 28 de Julio y Brasil, decenas de conductores de taxis y autos particulares formaban colas para abastecerse de gasolina.

“La gasolina premium está costando hasta 20 soles. Antes solo gastaba entre 10 a 12 soles por el GNV”, declaró el conductor Sinecio Lino.

Grifo Mahanaim en La Victoria con poca afluencia vehicular. Foto: Joel Alonzo.

Dispensadores de GNV sin acceso en el Grifo Mahanaim en La Victoria. Foto: Joel Alonzo.

Durante la mañana, en los grifos de la Av. México de La Victoria se observó poca afluencia vehicular. Incluso, las estaciones de servicio habían restringido el acceso a los dispensadores de GNV. Los precios del galón de gasolina premium oscilaban entre 17,50 y 18,40 soles.

“Estamos tomando con cautela el echar GNV a los buses y combis de transporte público, porque no queremos que los taxistas y autos privados también se metan para exigir que les llenemos”, relató una trabajadora del grifo Repsol en la Av. México con la Av. Parinacochas a este Diario.

El grifo Pits de GNV en la Av. Mariano Cornejo permanece cerrado debido al desabastecimiento. Foto: Joel Alonzo.

Por su parte, el grifo Pits GNV en la Av. Mariano Cornejo ha cerrado debido al desabastecimiento del combustible.

En cambio, se observó un gran número de vehículos en la tarde del martes en el grifo PetroPerú en la intersección de las avenidas Prolongación Huaylas y Matellini en Chorrillos.

Taxis amarillos: ¿En cuánto incrementarán los precios?

Edgar Pando, vocero del Sindicato de Taxis Amarillos de Lima y Callao, declaró a El Comercio que, de los 90 mil taxis autorizados por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), al menos el 75% utiliza GNV, es decir, aproximadamente 67.500.

Indicó también que la flota de este medio transporte se ha reducido en un 70% en Lima desde este martes. “Hoy [martes 3] las vías de Lima están más libres y el público está parado esperando en muchos espacios. Varias personas me han dicho que esperan 15 o 20 minutos y no pasan taxis”, dijo Pando.

En esa línea, mencionó que los taxistas han optado por incrementar las tarifas de los viajes entre 35% y 50% para solventar los gastos de adquisición de gasolina.

Los taxistas no están incluidos entre los vehículos de transporte priorizados para recibir GNV. Foto: GEC

Pando explicó que los taxistas gastan un promedio de 25 soles al día para llenar dos veces por completo el depósito de combustible de un vehículo con GNV. Esto les rinde aproximadamente 120 km. “Ahora vamos a gastar más o menos 60 a 75 soles, dependiendo del grifo al que vaya uno, por echar gasolina”, sostuvo.

Por otro lado, el representante sostuvo que hubo una discriminación por parte del Ministerio de Energía y Minas (Minem) a los taxis autorizados por la ATU al no incluirlos dentro de los vehículos de transporte público autorizados para abastecerse de GNV. “Somos parte del transporte regular y del Sistema Integrado de Transporte, pero no estamos considerados dentro de la solución que ha emitido el Minem”, expresó.

Así también, exigió que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) informe cuánto falta para que se consuma todo el gas que quedó del ducto afectado antes del cierre y que indique con franqueza cuánto tardará la reparación“

“Todo esto demuestra que nunca hubo planificación si ocurría un desabastecimiento de GNV. Si en Lima ocurre un terremoto de 7 u 8 grados, las tuberías de gas de Lima hubieran quedado afectadas y tendríamos el mismo problema que tenemos hoy”, afirmó.

Apps de taxi: ¿Qué medidas toman ante la restricción de GNV?

Cabify

Carlos Andrés Mendoza, Country Manager de Cabify Perú, indicó a El Comercio que el inicio de la restricción generó una contracción temporal en la disponibilidad de conductores, que se está regularizando.

“Esta situación afecta directamente los ingresos de decenas de miles de conductores, por lo que en Cabify estamos implementando medidas que los ayuden a paliar este impacto negativo (...) Hemos activado un plan de acción centrado en la sostenibilidad del servicio y en mitigar el impacto en las ganancias de los socios conductores. Además, estamos reduciendo las comisiones (el ingreso de Cabify) en varios horarios, zonas y productos y desplegando alianzas con proveedores de combustible para que los conductores reciban descuentos en gasolina”, informó.

Mendoza indicó que aproximadamente la mitad de conductores que se conectan a Cabify utilizan GNV, por lo que cualquier restricción en el suministro afecta directamente la generación de ganancias y la sostenibilidad de sus familias.

“Hablamos de un sector que realiza más de 550 mil desplazamientos diarios. Al no ser considerados como transporte público, estos conductores han quedado fuera de las prioridades de abastecimiento, lo que golpea su economía personal y limita las opciones de movilidad para miles de pasajeros en la ciudad”, manifestó.

En ese sentido, acerca de un ajuste económico, Mendoza explicó que Cabify ha implementado un suplemento temporal del 5% sobre el precio final que se traslada íntegramente al conductor. “No es un ingreso para la compañía, sino una medida excepcional para ayudarlos a mitigar el sobrecosto operativo y el tiempo perdido en el abastecimiento. Los usuarios conductores están destinando horas valiosas para abastecerse y lo hacen a precios muy elevados migrando a otros combustibles”, detalló.

Yango

Yango respondió a El Comercio que en este momento no anticipamos un impacto estructural ni de largo plazo como consecuencia de la situación del GNV.

No obstante, están trabajando en ajustes de precio temporales dentro del servicio. Aseguran que esta medida mantiene un equilibrio que permite responder a la coyuntura sin afectar la accesibilidad para los usuarios.

“Estamos implementando medidas temporales para acompañar a los conductores durante este periodo. Entre ellas, hemos iniciado conversaciones con estaciones de servicio para explorar posibles descuentos y beneficios, así como iniciativas de apoyo vinculadas al bienestar de los conductores y sus familias, como apoyo a conductores en el marco de la campaña de regreso a clases”, informó la empresa.

“Nuestro compromiso es seguir acompañando a los conductores y explorar alternativas que contribuyan a reducir el impacto de esta coyuntura, priorizando su bienestar en un contexto retador”, agregó.

Directo

A través de un comunicado, la empresa del aplicativo de taxi Directo informó que su servicio de movilidad está siendo afectado por el desabastecimiento de GNV, por lo que ha realizado un incremento temporal en sus tarifas para asegurar que los usuarios puedan seguir viajando de forma segura y confiable.

“Esta medida nos permite asegurar la continuidad del servicio y que nuestros conductores puedan atender tus viajes con normalidad”, informó.

ATU afirma que servicios del Sistema Integrado de Transporte continúan operativos

A través de un comunicado, la ATU informó que el Sistema Integrado de Transporte (SIT) continúa plenamente operativo, pese a la resolución que declara en emergencia el suministro de gas natural en el país.

La entidad precisó que el sistema COSAC I-Metropolitano cuenta con la previsión necesaria para garantizar el abastecimiento del 100% de su flota, que opera íntegramente con GNV. “Tras coordinaciones con el concesionario y el proveedor, se ratificó la prioridad en el suministro conforme a la normativa vigente”, aseguró.

Respecto a los corredores complementarios, la ATU detalló que el Corredor Rojo mantiene una situación óptima gracias a su infraestructura propia y a la coordinación directa con la empresa distribuidora, lo que respalda la operación total de su flota.

“El Corredor Azul ejecuta un plan de contingencia que contempla el abastecimiento de sus unidades en un punto alterno autorizado, mientras gestiona el impacto logístico y económico para evitar afectaciones en el servicio. En tanto, el Corredor Morado ha coordinado con estaciones cercanas a su patio para asegurar la provisión de gas y mantener su operatividad", indica.

Asimismo, señaló que las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao operan con total normalidad, ya que son abastecidas por el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y no dependen del suministro de gas natural. En cuanto al transporte convencional, la ATU precisó que el 83% de las unidades funciona con diésel, por lo que el impacto de la emergencia sería menor.

Cálidda: Estaciones de servicio deben cumplir la priorización determinada por el gobierno

A través de un comunicado, Cálidda exhortó a las estaciones de servicio que todavía no cumplen las medidas dictadas por el gobierno de restringir la venta de GNV a vehículos particulares, taxis, mototaxis, coasters, combis, minivans y otras unidades que tengan la opción de usar combustibles alternativos.

Comunicado de Cálidda del 3 de marzo.

“Si bien esta emergencia no se ha producido en nuestro sistema de distribución de gas natural, venimos trabajando de manera permanente y coordinada con TGP y las autoridades competentes para cumplir con el racionamiento dispuesto, mientras TGP logra reparar su sistema en los 14 días que ha estimado, contados desde el inicio de la emergencia”, informó la empresa.