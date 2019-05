Promsex se pronuncia por denuncia contra el periodista Jerónimo Centurión

Tras las denuncias contra el periodista Jerónimo Centurión, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), tomó la decisión de “relevar a Centurión de la Asamblea, así como suspender cualquier vínculo contractual”.

Mediante un comunicado, Promsex explicó que en abril de 2018 recibieron una llamada de la directora de la ONG Acceder en la que se les informaron que, durante un viaje a Costa Rica, Jerónimo Centurión tuvo un comportamiento que vulneró los derechos de una trabajadora de su institución, quien cumplía roles de asistente en el registro de material audiovisual.

“Solicitamos a la directora de Acceder conversar directamente con la víctima. Sin embargo, se nos señaló que ella deseaba canalizar personalmente una denuncia formal de acoso sexual, decisión que tuvimos que aceptar y respetar”, se lee en el comunicado.

Detallan que, tras los hechos, Centurión fue amonestado y conminado a expresar sus disculpas inmediatas a la denunciante, mediante un correo electrónico.

“Es falso que se nos haya reportado todos los acontecimientos vinculados a este caso y que son de dominio público desde ayer (lunes 20). Asimismo, ante la noticia de un nuevo caso de violencia sexual, ocurrido en Lima en el 2017, hemos decidido relevar al señor Centurión de la Asamblea, así como suspender cualquier vínculo contractual”, informaron.

Mediante el Código de Conducta contra las Violencias de Género, vigente desde el 2019, ha conformado una Comisión investigadora de asociadas y trabajadoras para determinar las responsabilidades y sancionar al señor Centurión.

Por último, indicaron que condenan todo tipo de violencias contra las mujeres. “Es parte de las luchas que llevamos a cabo día a día, y somos conscientes que es un problema que atraviesa a la sociedad, sin distención”, finalizaron.

COMUNICADO:

Frente a las denuncias contra Jerónimo Centurión, difundidas públicamente, informamos lo siguiente: pic.twitter.com/vrV7zkRnNH — Promsex 🇵🇪 (@promsex) 21 de mayo de 2019

- ONG Acceder se pronuncia-

Mediante un comunicado, ONG Acceder expresó su solidaridad ante la denuncia por violencia sexual.

“Desde la Asociación Ciudadana Acceder manifestamos que la denuncia de una compañera que estuvo en Acceder, acerca de un acto de violencia sexual del cual fue víctima por parte de un miembro de otra organización de derechos humanos es cierta. Por esta razón le manifestamos públicamente nuestro acuerpamiento ante tal denuncia”, informaron.

Detallaron que la víctima solicitó que se “haga eco de su indignación”; por tal razón reiteran que la denuncia es cierta y reconocen la valentía de la persona por manifestar lo sucedido.

“Sabemos que es un asunto complejo, pero en aras de la verdad y de la justicia, hoy ante su solicitud de no querer callar no podemos dejar de manifestar nuestro apoyo”, finalizaron.

Solidaridad ante denuncia por violencia sexual pic.twitter.com/s9VojHnKLC — ACCEDER (@AccederCR) 21 de mayo de 2019

-Versión de Jerónimo Centurión-

A través de su cuenta de Facebook, Jerónimo Centurión aceptó que realizó el viaje en Costa Rica con la denunciante en el contexto de la grabación de un documental, pero rechazó las imputaciones sobre un posible abuso de carácter sexual.



"Lo que niego rotundamente son las imputaciones de carácter sexual y la escena escalofriante que ella describe. Soy consciente que las víctimas de violencia reaccionan de diferente manera y a su debido momento, pero tengo todos los chats y audios con ella de los días posteriores a la escena que ella describe y algo no termina de calzar. Si fuese el agresor de la escena, debió al menos compartir lo ocurrido con su amigo activista. La larga y amable cadena de conversación que tengo registrada con ella acaba con una solicitud de fotos del viaje y el siguiente texto: “Con gusto, qué tengas un buen regreso :)”, escribió Centurión en Facebook.

En otro momento, el periodista relata que tras ese viaje la presunta víctima le expresó a la persona de la ONG que la recomendó que se sintió acosada por él. El hecho, dice, se informó a Promsex en abril de 2018 y entonces, él le pidió a Promsex escuchar la versión de ella pero que la joven en ese momento prefirió callar.

"Yo envié un correo agradeciendo su enorme apoyo en la producción y disculpándome por si algún acto o palabra mía la podrían haber hecho sentir incómoda", escribe el periodista.

Asimismo, Jerónimo Centurión se refiere a la otra denuncia de una joven de Lima, quien ha dicho que trabajó con él y se sintió acosada porque le abrió la puerta en toalla.

"¿Fue un error? Sí. Y si la hice sentir incómoda por abrir la puerta de esa manera, lo lamento. No se lo dije en su momento porque me ganó la indignación, pero entiendo que algunos hechos que los hombres normalizamos pueden generar incomodidades y debemos corregir eso. La chica de Costa Rica se enteró de este hecho, lo interpretó como un nuevo acto de “abuso sexual” y en base a los hechos relatados hoy me acusan de haber abusado de dos mujeres. (...) He cometido decenas, cientos de errores que no debo repetir. Pero la agresión y violencia sexual no son parte de ellos. Esa es mi verdad y la expongo ante ustedes pidiendo no que me crean, sino que la corroboren", sostuvo el periodista..