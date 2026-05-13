Resumen

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La protesta estudiantil surgió luego de la oficialización modificación en la estructura de pagos y en el sistema de subvenciones y becas parciales. Foto: X/composición GEC
La protesta estudiantil surgió luego de la oficialización modificación en la estructura de pagos y en el sistema de subvenciones y becas parciales. Foto: X/composición GEC
Por Redacción EC

Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú ingresaron a la fuerza al Centro Dintilhac, sede donde se ubican las oficinas del rectorado, durante la sesión de Consejo Universitario en el que se debatía el tema de la escala de pensiones.

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