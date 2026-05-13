Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú ingresaron a la fuerza al Centro Dintilhac, sede donde se ubican las oficinas del rectorado, durante la sesión de Consejo Universitario en el que se debatía el tema de la escala de pensiones.

En la mañana, en rechazo al nuevo sistema de pensiones anunciado por las autoridades universitarias, los alumnos realizaron una protesta a las afueras del campus universitario, ubicado en el distrito de San Miguel.

Según la universitaria, el nuevo esquema se empezará a aplicar a los estudiantes que ingresen a la casa de estudios, a partir del próximo año 2027. Foto: GEC

Posteriormente, bloquearon parte de la avenida Universitaria como una medida de fuerza para exigir la anulación del nuevo sistema de escalas y reclamar becas más justas.

PUCP: ¿en qué consiste el nuevo sistema de pensiones?

Según precisó la PUCP, el nuevo esquema se empezará a aplicar a los estudiantes que ingresen a la casa de estudios, a partir del próximo año 2027. Los estudiantes que cursan estudios actualmente tendrán las mismas condiciones en sus pensiones.

De acuerdo a los alumnos, el nuevo sistema busca la eliminación de las escalas más bajas de pago. Hasta 2026, la universidad contaba con nueve categorías de pensiones, cuyos montos oscilaban entre S/1.218 y S/4.656 mensuales. Las primeras escalas estaban orientadas a estudiantes evaluados bajo criterios socioeconómicos especiales.

Por su parte, mediante un comunicado, la PUCP aseveró que “el nuevo sistema no representa un alza de pensiones; por el contrario, mantiene la misma amplitud de apoyo económico que otorga la Universidad, mediante la integración de dos modalidades que se complementan”.

“El modelo será a partir del 2027-1 de 8 niveles: 4 escalas de pensiones; y 4 niveles de becas (Becas Mac Gregor y Becas Lucet)”, aclaró la universidad mediante una nota de prensa.

Toma San Marcos: exfiscal Delia Espinoza alerta desalojo con “matones”

La decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, acudió este miércoles a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Cercado de Lima, luego de que estudiantes mantuvieran tomada la ciudad universitaria ante el temor de un eventual desalojo por parte de agentes de seguridad privada.

También se pronunciaron en contra de la realización virtual de las elecciones rectorales. | Foto: X (Captura)

En declaraciones a RPP, Espinoza alertó sobre antecedentes de intervenciones irregulares durante anteriores protestas en la universidad y denunció el ingreso de personas no identificadas para retirar por la fuerza a manifestantes.

“Nos han referido y lamentablemente sabemos que hay situaciones, hechos anteriores de fechas pasadas en las que sí se llegó a verificar que habían entrado personas sin identificación alguna y que corresponden a lo que se conoce como matones”, señaló.