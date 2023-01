Las movilizaciones registradas el jueves 19 de enero en el Centro de Lima volvieron a mostrar escenas de violencia entre los manifestantes y la Policía Nacional del Perú.

Producto de los enfrentamientos, un periodista de El Comercio resultó herido mientras cubría la marcha en las calles del centro de la ciudad. Se trata de Mathias Panizo, quien fue empujado y golpeado por agentes PNP.

En diálogo con este medio, la víctima señaló que fue invitado a unirse a un cordón policial que se desplazaba por una calle con dirección a la Plaza San Martín tras mostrar su carnet de prensa.

#ParoNacionalPeru LIMA 19/01

Reportero del Grupo El Comercio fue golpeado por efectivo policial.



Esto sucedió durante la transmisión en vivo en el centro de Lima tras incendio.



Fuente: https://t.co/lo05fXAknN pic.twitter.com/1aqZmBR0NT — Juan Carbajal 🇵🇪 (@juank23_7) January 20, 2023

“Había un montón de gente. Estábamos periodistas y bastantes manifestantes, la policía vino, armó un cordón policial y empezó a barrer a la gente. Como la gente no avanzaba, y yo estaba en primera fila, me empuja el policía con el escudo. Me caí”, contó Panizo.

“Vino el que lideraba este grupo de policías y me gritó. En el live se ve que yo estoy detrás de la policía”, continuó.

“Cuando entro a este cordón policial empieza a avanzar más rápido y no sé quien de los policías me empuja por atrás. Me caigo y me protejo la cabeza. Les digo: ‘oye, he filmado toda la agresión. Voy a filmar tu nombre’. Es ahí cuando me pegan”, finalizó el periodista de El Comercio.

Tras la agresión, Mathias Panizo se levantó para continuar informando sobre las movilizaciones en el Centro de Lima que tienen como objetivo exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de Elecciones.

Los periodistas de diferentes medios de comunicación también fueron víctimas de egresión.