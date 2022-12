El ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, anunció hoy la conformación de una comisión multisectorial destinada a ver el tema de reparaciones para los familiares de las personas fallecidas en las protestas ocurridas en diversas partes del Perú, que exigen la salida de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones.

Durante entrevista en RPP, el titular del Minjus se solidarizó con los fallecidos en los últimos días y señaló que estas fechas “nos deben servir para pensar en el diálogo, la unidad y el amor”.

“Desde Justicia y Derechos Humanos vamos a cumplir con el encargo de nuestra presidenta de la República y nuestro primer ministro, para conformar una comisión multisectorial para ver el tema de las reparaciones o apoyo solidario que vamos a dar a los deudos de las personas han perdido la vida”, apuntó.

Tello explicó que el caso será visto el próximo martes, 27 de diciembre, y tambien se contará con la inclusión de la sociedad civil, a través de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, así como dos representantes de las víctimas.

Asimismo, resaltó que también integrarán esta comisión representantes de las carteras de Educación, Agricultura, Salud, Desarrollo e Inclusión Social y la propia Presidencia del Consejo de Ministros.

“Es una respuesta del Estado ante una situación, pero es un paliativo, porque lo que no debe ocurrir es que estas muertes sean en vano, este tipo de situaciones no se puede volver a repetir y no permitir que el Perú ilegal intervenga, porque una protesta saludable no puede convertirse en violenta”, agregó.