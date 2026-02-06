Provías resuelve contrato de asistencia técnica para la Carretera Central y el Puente Santa Rosa

Provías Nacional resolvió el contrato de asistencia técnica suscrito en el marco de un Contrato de Estado a Estado con el Gobierno de Francia, vinculado a la ejecución de la Carretera Central Daniel Alcides Carrión y de la Vía Expresa Santa Rosa. La medida fue comunicada mediante una resolución administrativa, según reveló Cuarto Poder.

De acuerdo con el documento, Provías determinó la resolución “de pleno derecho” del contrato tras verificarse la configuración de los supuestos previstos en el literal d) de la Cláusula 13.1.1, referidos a actos de corrupción imputables a la empresa EGIS, designada como asistencia técnica por la parte francesa.

El texto señala que EGIS AVIA S.A.S., empresa del grupo EGIS, reconoció la comisión de actos de corrupción de funcionario público extranjero en el marco de una Convención Judicial de Interés Público (CJIP), validada judicialmente en Francia. Dichos hechos, precisa Provías, son “materialmente equivalentes a los delitos de corrupción tipificados en el Código Penal peruano”, en particular al delito de cohecho activo transnacional.

Asimismo, el documento sostiene que existe vinculación económica directa entre EGIS y las empresas de su grupo internacional, por lo que los actos reconocidos por una empresa vinculada resultan jurídicamente imputables para efectos contractuales.

“El reconocimiento expreso de los hechos de corrupción (…) satisface el supuesto previsto en el literal (d) de la Cláusula 13.1.1 del Contrato”, se lee en la resolución.

La resolución deja a ambos proyectos sin el soporte técnico originalmente previsto, lo que coloca a la Carretera Central y al Puente Santa Rosa en una situación de incertidumbre, a la espera de una nueva definición por parte del Estado.

Comunicado del MTC

Tras conocerse la resolución contractual, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió un comunicado en el que negó que se haya resuelto el acuerdo de gobierno a gobierno con Francia. “El acuerdo de gobierno a gobierno con Francia sigue vigente y no ha sido resuelto”, precisó la entidad.

En el documento, se sostuvo que la ejecución de la nueva Carretera Central y de la Vía Expresa Santa Rosa, que incluye el Puente Santa Rosa, “continuará de acuerdo a la programación establecida para el presente año”.

Asimismo, aclaró que lo resuelto corresponde únicamente a la asistencia técnica. “Provías Nacional ha cursado una comunicación de resolución de contrato de la asistencia técnica que tiene con PMO–VÍAS”, indicando que este hecho dio inicio a conversaciones con dicha empresa, las cuales “continuarán en el transcurso de los siguientes días”.