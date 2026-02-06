Escuchar
(2 min)
Provías resuelve contrato de asistencia técnica para la Carretera Central y el Puente Santa Rosa. (Foto: Captura/Cuarto Poder)

Provías resuelve contrato de asistencia técnica para la Carretera Central y el Puente Santa Rosa. (Foto: Captura/Cuarto Poder)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Provías resuelve contrato de asistencia técnica para la Carretera Central y el Puente Santa Rosa. (Foto: Captura/Cuarto Poder)
Provías resuelve contrato de asistencia técnica para la Carretera Central y el Puente Santa Rosa. (Foto: Captura/Cuarto Poder)
Por Redacción EC

Provías Nacional resolvió el contrato de asistencia técnica suscrito en el marco de un Contrato de Estado a Estado con el Gobierno de Francia, vinculado a la ejecución de la Carretera Central Daniel Alcides Carrión y de la Vía Expresa Santa Rosa. La medida fue comunicada mediante una resolución administrativa, según reveló Cuarto Poder.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Provías resuelve contrato de asistencia técnica para la Carretera Central y el Puente Santa Rosa
Lima

Provías resuelve contrato de asistencia técnica para la Carretera Central y el Puente Santa Rosa

La noche en que el Jirón de la Unión ardió: el atentado con bombas incendiarias de 1986 | FOTOS EXCLUSIVAS
Archivo El Comercio

La noche en que el Jirón de la Unión ardió: el atentado con bombas incendiarias de 1986 | FOTOS EXCLUSIVAS

SAT de Lima habilita descarga digital del Cuadernillo Tributario 2026
Sucesos

SAT de Lima habilita descarga digital del Cuadernillo Tributario 2026

Fiscalía de Lambayeque logra condena contra policías por corrupción en compras durante la pandemia
Lima

Fiscalía de Lambayeque logra condena contra policías por corrupción en compras durante la pandemia