Proyecto de ley busca que carné universitario tenga vigencia de dos años. (Foto Gob)
Proyecto de ley busca que carné universitario tenga vigencia de dos años. (Foto Gob)
Por Redacción EC

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados del Congreso de la República plantea modificar la legislación vigente para ampliar la vigencia del carné universitario a dos años y permitir que el beneficio del medio pasaje pueda utilizarse todos los días de la semana, incluidos domingos y feriados.

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