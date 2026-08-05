Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados del Congreso de la República plantea modificar la legislación vigente para ampliar la vigencia del carné universitario a dos años y permitir que el beneficio del medio pasaje pueda utilizarse todos los días de la semana, incluidos domingos y feriados.

La iniciativa, impulsada por la diputada Marleny Arminta, de la bancada Ahora Nación, propone cambios a la Ley Universitaria (Ley N.° 30220) y a la Ley N.° 26271, con el objetivo de modernizar el régimen jurídico del carné universitario y fortalecer el acceso de los estudiantes a este documento.

ATU despliega operativos con códigos QR para verificar tarifas y medio pasaje. (Foto: Andina)

Entre las modificaciones planteadas figura el reconocimiento expreso del derecho de los alumnos matriculados en programas de pregrado y posgrado de universidades públicas y privadas a obtener el carné universitario.

La propuesta modifica el artículo 127 de la Ley Universitaria para establecer que el documento sea el medio oficial de identificación estudiantil y mantenga una vigencia de dos años desde su emisión, siempre que el estudiante conserve su matrícula activa durante ese periodo.

“Todo estudiante matriculado en programas de pregrado o posgrado de las universidades públicas y privadas tiene derecho a la emisión del carné universitario como documento oficial de identificación estudiantil y a gozar del pasaje universitario, consistente en el pago del cincuenta por ciento (50%) del precio regular del servicio de transporte público ofrecido al público...”, señala el texto propuesto.

“El carné universitario tendrá una vigencia de dos (2) años contados desde la fecha de su emisión, siempre que el estudiante mantenga su matrícula vigente durante dicho período”, añade.

Sunedu prorroga vigencia del carnet universitario.

Cambios en el pasaje universitario

La iniciativa también plantea modificar los artículos 3, 4 y 5 de la Ley N.° 26271, que regula los pases libres y pasajes diferenciados en el transporte público.

De aprobarse, el beneficio del pasaje universitario no podrá superar el 50 % del valor del pasaje ordinario en el transporte urbano e interurbano y podrá utilizarse de lunes a domingo, incluidos los feriados, entre las 5:00 a. m. y las 12:00 de la medianoche.

El proyecto establece además que el descuento será válido con la presentación del carné universitario vigente, tanto en formato físico como digital.

Sunedu actualizará la información académica

La propuesta asigna a las universidades la responsabilidad de comunicar de manera permanente a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) la condición académica de sus estudiantes, con el fin de mantener actualizada la información sobre la vigencia del carné mediante sistemas informáticos.

Asimismo, dispone que la Sunedu implemente mecanismos para verificar de forma permanente la condición académica de los estudiantes y evitar el uso indebido del documento. También contempla la implementación progresiva del carné universitario digital, el cual tendrá los mismos efectos legales y mecanismos de seguridad que la versión física, pudiendo coexistir ambos formatos.