Personal de fiscalización de la municipalidad de Miraflores colocó adhesivos sobre vallas publicitarias sin licencia en el cruce de las calles Schell y Alcanfores. Foto: Municipalidad de Miraflores.

En conversación con El Comercio, Eduardo Azabache, gerente del área de Autorización y Control de la municipalidad de Miraflores, explicó que estas medidas están enfocadas en sancionar a las empresas que colocan elementos publicitarios sin autorización de la comuna . “Existen 38 avisos publicitarios en el distrito que no cuentan con licencia. Se trata de grandes elementos, como pantallas de LED, vallas publicitarias, gigantografías y torres unipolares. La mayoría se encuentra en edificios y en la Vía Expresa. No son avisos de pequeños comercios”, detalló.

Azabache indicó que la ordenanza N° 615 no regulará la publicidad de pequeños comercios: “Las bodegas y otros pequeños negocios pueden solicitar conjuntamente con su licencia de funcionamiento una autorización conexa para la instalación de elementos de publicidad exterior y toldos conforme a la ordenanza municipal N°593”, explica.

Azabache asegura que los cambios en la regulación de publicidad exterior pretende formalizar la actividad comercial, mas no perjudicarla. “Nos preocupa el alto grado de publicidad no permitida. El retiro de estos paneles sin autorización tiene un costo aproximado de 20 mil soles que asume la municipalidad. La multa anterior de 1 UIT (S/. 4.950) no lo compensaba”.

Además, el funcionario asevera que los avisos que se exhiben sin permiso ponen en riesgo a los ciudadanos. “Cuando una empresa solicita autorización para colocar un elemento publicitario, una comisión integrada por personal de la municipalidad, el Colegio de Arquitectos y Defensa Civil verifica si este cumple con requisitos de seguridad. Los avisos informales no pasan por esta revisión. Entonces, su estructura puede significar un riesgo para el edificio y el paradero del costado y las personas que circulan cerca”, explica.

-- LISTA DE UBICACION DE AVISOS --

La ordenanza municipal N° 615 se aprobó por unanimidad en la decimosexta sesión ordinaria del concejo de regidores de Miraflores y fue publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de agosto. Entrará en vigencia el 16 de setiembre de este año. Azabache afirmó que la descripción de los criterios y cálculos para determinar el monto de la multa también se publicarán en esa fecha. Al respecto, el funcionario adelantó a El Comercio cuáles serán los principales factores.

“Los criterios principales serán el tipo y la dimensión del aviso. También, tendremos en cuenta su antigüedad y ubicación. La pena será proporcional, no habrá abusos”, sostuvo Azabache.

Añadió que las empresas de publicidad que estén a cargo de avisos exteriores no autorizados será notificadas de la infracción para que regularicen su situación hasta el 16 de setiembre. “Nos comunicaremos también con las empresas que promocionan los productos. Asimismo, convocaremos a las juntas de propietarios de los edificios que permiten que se coloquen avisos para que estén informados de la falta”, señala Azabache.

Fases del proceso sancionador a una empresa debido a publicidad exterior informal

1. Fase exhortativa

La municipalidad de Miraflores envía una carta a la empresa que alquila el elemento publicitario para notificarle de la falta cometida. Se le indica que cuenta con 30 días para obtener la autorización.

2 Nuevo aviso preventivo

Si la empresa no ha regularizado la situación del aviso comercial ni lo ha retirado, se le envía una nueva notificación para solicitar la formalización.

3. Sanción

Se aplica la multa correspondiente y se retira el aviso publicitario.

Regidor reclama que las multas sean proporcionales

Renato Otiniano, regidor del municipio, resalta que la modificación de las multas tiene como objetivo disuadir a las empresas que colocan publicidad exterior de manera informal y evitar que esta práctica sea reiterativa.

Sin embargo, Otiniano considera que el monto máximo de las multas (100 UIT’s) “es exagerado” . Por lo tanto, sostiene que la cantidad a pagar que determine el área de fiscalización del distrito debe responder a la magnitud de la falta. En ese sentido, aseguró a este Diario que “estará atento a verificar que las multas no sean desproporcionadas”.