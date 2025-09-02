El joven pescador Jorge Víctor Navarro Caycho, de 28 años, permanece desaparecido desde el pasado viernes 29 de agosto, cuando zarpó del muelle de Pucusana para una faena de pesca de pejerrey. Hasta el momento, solo se han encontrado restos de su embarcación flotando en el mar, sin señales de su paradero.

“Han logrado encontrar el motor, la parte de atrás bote, pedazos de redes y maderas” , dijo un familiar de Navarro a América Noticias.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Pescador de Pucusana desaparece y comunidad se une a la búsqueda. (Foto: Captura/América Noticias)

Según relató su esposa, Jorge solía regresar al día siguiente de este tipo de faenas. Al ver que no volvía a casa, alertó de inmediato a las autoridades, iniciándose una búsqueda que aún no da resultados.

Navarro, conocido cariñosamente como “Coco”, era padre de dos niños pequeños y muy querido por la comunidad pesquera. Sus colegas lo describen como un hombre alegre, trabajador y comprometido con su familia.

Buscan a “Coco”, pescador desaparecido en Pucusana. (Foto: Captura/América Noticias)

La Capitanía de Puerto del Callao solicitó el apoyo de la comunidad náutica para sumarse a las labores de búsqueda. En tanto, la Capitanía de Pucusana informó que los operativos se realizan también por vía terrestre, mientras amigos y familiares recorren la zona marítima en pequeñas embarcaciones.

La angustia crece con el paso de las horas. Los familiares han pedido que se amplíe el área de rastreo y que se destinen más recursos para dar con el paradero de Jorge. “Que me apoyen con buzos, con drones porque hay partes en las peñas que tienen huecos y, al menos, con dron se ve todo”, señalaron.

¿Cómo denunciar la desaparición de una persona?

Si un integrante de tu familia o alguien a quien conoces desaparece, presenta la denuncia policial de manera inmediata. Sigue estos pasos:

Acércate a la dependencia policial más cercana, puede ser una comisaría o una Depincri. Si estas en Lima, también puedes hacerlo en la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP, con la foto más actual que tengas de la persona desaparecida, puede ser física o digital.

Brinda toda la información que te solicite la Policía, cualquier dato o detalles adicionales que recuerdes, es importante para la búsqueda e investigación de la persona desaparecida.

Llama a familiares y amigos para saber si la persona desaparecida los contactó. Y si tienen alguna información, comunícalo al policía a cargo de la investigación.

Si la persona aparece, comunícalo a la Policía para cerrar el caso.