Jhoana Inga, madre de Alexandra Antonella Porras, una de las jóvenes que falleció la mañana del último domingo dentro del local de comida rápida Mc Donald’s, ubicado cerca del cruce de las avenidas La Marina y Universitaria, en Pueblo Libre, pidió que se esclarezca cómo realmente sucedió su deceso.

En declaraciones a América Noticias, Jhoana Inga precisó que hasta el momento no sabe la hora exacta en la que falleció su hija ni cómo sucedieron los hechos que provocaron su muerte. “Necesito que esto se aclare porque hasta el momento nadie me da una explicación exacta de lo que pasó. Para mi tranquilidad necesito saber, no quiero buscar culpables”, indicó.

A través de un comunicado, la empresa detalló que Carlos Gabriel Edgardo Campos y Alexandra, ambos trabajadores del local, fallecieron producto de una descarga eléctrica mientras realizaban sus labores al promediar las 7: 00 a.m. “Hasta el momento no sé a qué hora falleció mi hija y Gabriel. Algunos dicen que fue a las 4 a.m., la doctora de la morgue me dice que fue a las 7 a.m y la administradora del local dice que las 6:20 a.m. oyó los gritos”, precisó.

Asimismo, la madre de Alexandra Porras pidió que los trabajadores que se encontraban de turno al momento del lamentable hecho se comuniquen con ella para que puedan contarle que fue lo que pasó realmente. “Les pido a esas personas que me avisen que pasó. Yo nunca los vi en la escena”.

De otro lado, Jhoana Inga se mostró preocupada por la investigación del caso debido a que durante las diligencias de ley se cambiaron a los peritos y al fiscal. “Hubo un cambio de fiscal. No me explicaron nada. Me he enterado que cambiaron a los peritos también”, detalló.

Por su parte, la abogada Elizabeth Carmona señaló que procederán por la vía legal contra el establecimiento de comida rápida y la Municipalidad de Pueblo Libre. “Nos vamos a ir contra la Municipalidad de Pueblo Libre porque a pesar que le habían puestos sanciones no procedieron al cerrado del local. Permitieron que la empresa siguiera trabajando. Se notaban los cables pelados y sueltos. Incluso a un trabajador lo sacaron porque hizo una queja. Acá hay una negligencia punible de parte de Mc Donald’s”, aseveró.

Como se recuerda, Carlos Gabriel Edgardo Campos y Alexandra Antonella Porras, de 19 y 18 años respectivamente, fallecieron el último domingo producto de una descarga eléctrica.

A raíz de este lamentable hecho, el municipio de Pueblo Libre procedió a clausurar el local. En tanto, la empresa indicó que colaborará con las investigaciones y dará apoyo a la familia de ambos jóvenes.

