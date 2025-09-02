José Cayetano Chávez
Puente Conchán y Chillón: salidas al sur y norte chico en crisis estructural a tres meses del verano
Ubicado en el km 24 de la Panamericana Norte, el puente vehicular del río Chillón soporta el tránsito de ambos sentidos de esta carretera y conecta a Lima con el norte chico. Por él circulan los vehículos pesados que se dirigen hacia el megapuerto de Chancay o salen de él hacia la capital. Sin embargo, el estado de conservación de algunos de sus componentes se encuentra en condiciones críticas. Este, que es uno de los puentes vehiculares de la concesión de Rutas de Lima (RDL), data del año 1952, por lo que ya ha superado 50 años de vida útil.

