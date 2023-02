Una cámara de seguridad registró el asesinato de un joven por negarse a entregar sus pertenencias, tras ser interceptado por dos delincuentes a bordo de una moto que rondaban el distrito de Puente Piedra.

Según las imágenes, la víctima identificada como Nicolás Meza Gamarra (18) se encontraba conversando con un amigo en los exteriores de una vivienda.

MÁS INFORMACIÓN | Rescatan a empresario secuestrado hace casi 2 meses en Los Olivos | VIDEO

Uno de los hampones bajo del vehículo y disparó a quemarropa contra el estudiante de ingeniería de sistema, quien falleció de manera instantánea. Asimismo, antes de escapar abrieron fuego contra el acompañante.

Pte. Piedra: Matan a joven por resistirse a robo

“Me hizo cumplir una promesa que ya no quiere verme trabajando. No es justo que vengan y me arrebaten a mi hijo”, dijo la madre de Meza Gamarra a América Noticias.

El crimen ocurrido en la Mz. B en el sector de Laderas de Chillón instó a los vecinos a exigir mayor presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del serenazgo de la Municipalidad de Puente Piedra.

Sobre el acompañante de Nicolás Meza Gamarra, sus familiares no quisieron revelar su identidad por miedo a represalias pero sí indicaron que sus heridas no le permitirán trabajar.

REVISA AQUÍ | Instructor de krav magá implicado en banda criminal dedicada al narcotráfico