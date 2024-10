Un joven mecánico se subió al capot de la camioneta de uno de sus clientes y frustró el robo del vehículo, en las afueras de su taller ubicado en la avenida Rosa Luz, distrito de Puente Piedra. El hombre contó que fue “llevado” en la parte de arriba por más de 500 metros. Este hecho ocurre en pleno estado de emergencia por 60 días decretado por el Gobierno en 13 distritos de Lima Metropolitana y Ventanilla (Callao).

Alexander Vargas contó a América Noticas que se encontraba con el resto de sus trabajadores dentro del local cuando al percatarse del hecho, salió y golpeó la luna de la camioneta, sin embargo, el ladrón lejos de desistir intentó atropellarlo.

“Luego retrocede el vehículo, pero atrás venía otro vehículo y cuando empieza dar marcha hacia adelante, comienzo a encorvarme porque sino hubiese pasado el auto por encima. Sigo pidiendo auxilio y cuando veo que comienza a avanzar, me agarro de la rejilla que está en el capot”, sostuvo.

Vargas precisó que empezaron a dar varias vueltas, cerca de 5 mil metros, según las pericias policiales. Vecinos de la zona grabaron todas estas escenas e, incluso, dos hombres bajaron para ayudar al mecánico.

“Pido ayuda y también por mi vida. le decía que pare, que se detenga. En todo momento yo miraba al delincuente para saber a donde iba ir, siempre intentaba chocarse con algo, una pared, un muro. Por la gracia de Dios estoy aquí”, señaló.

Luego de algunos minutos, el ladrón huyo por una calle paralela, pero fuer cercado por el Serenazgo y la Policía Nacional del Perú (PNP). El agraviado dijo que al momento de colocar la denuncia correspondiente, los agentes la tomaron como “un caso más”.

“Me presentaron obstaculizaciones. Yo quería ir el médico legista y empezar mi expediente y no se ejecutaba nada y dilataron todo. Dentro de todo momento me decían espera, sentado en una banqueta”, puntualizó.

