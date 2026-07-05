Un hombre murió tras producirse una balacera en una fiesta de Puente Piedra. (Fotos: César.grados@photo.gec)
Un hombre murió tras producirse una balacera en una fiesta de Puente Piedra. (Fotos: César.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

Un hombre resultó muerto y otro quedó herido tras producirse una balacera dentro de un local en donde se realizaba una reunión social en la calle Las Grumas, ubicada en la zona de Zapallal, distrito limeño de Puente Piedra.

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