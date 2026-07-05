Un hombre resultó muerto y otro quedó herido tras producirse una balacera dentro de un local en donde se realizaba una reunión social en la calle Las Grumas, ubicada en la zona de Zapallal, distrito limeño de Puente Piedra.
TE PUEDE INTERESAR
- San Martín de Porres: motociclista fallece tras chocar contra camión en Vía Evitamiento
- Incendio en San Martín de Porres deja tres mujeres fallecidas
- Bus de transporte se incendia cerca a estación Caquetá del Metropolitano
- San Martín de Porres: hombre resulta herido en la cabeza tras bala perdida
- SMP: Asesinan a un hombre y dejan a una mujer en estado crítico
Seguir temas