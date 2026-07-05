Un hombre resultó muerto y otro quedó herido tras producirse una balacera dentro de un local en donde se realizaba una reunión social en la calle Las Grumas, ubicada en la zona de Zapallal, distrito limeño de Puente Piedra.

Según las primeras informaciones reportadas por América Noticias, todo se desarrollaba con normalidad en la reunión, pero pasadas las horas se produjo un altercado que terminó en disparos dentro del local.

Hasta las primeras horas de este domingo solo había un efectivo policial en el lugar por lo que dificultaba avanzar con las investigaciones de lo ocurrido.

El cuerpo yacía en plena vía pública en los exteriores del lugar donde ocurrieron los hechos.

Testigos informaron que otra persona resultó herida y fue trasladado a un nosocomio para su atención.