LIMA, PERU. JUEVES, 4 DE JUNIO DEL 2026. OBRAS EN EL PUENTE VILLENA, UBICADO EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC / Mario Zapata N.

Sin embargo, según denuncias vecinales, el panorama no siempre fue el mismo. Apenas un día antes, a través de redes sociales, residentes del distrito alertaron que la zona lucía desatendida, sin presencia de personal de seguridad ni evidencias visibles del avance de las obras.

#Miraflores#VecinaReporta

ESTADO DEL PUENTE VILLENA

¿Hasta cuando van a dejar así este emblemático puente miraflorino?

Trabajos sin concluir casi un mes. No se aprecia a nadie avanzando los trabajos.@rmapalacios pic.twitter.com/JTLeNM8wmy — Vecinos.Miraflorinos (@vecmiraflorinos) June 3, 2026

Videos difundidos por los vecinos mostraban que las mallas instaladas como cerramiento provisional podían ser movidas con facilidad, permitiendo que cualquier persona se acercara a sectores donde las barandas permanecen sin sus paneles de protección, generando un evidente riesgo para los transeúntes.

De acuerdo con una publicación oficial de la Municipalidad de Miraflores, el pasado 25 de marzo se anunció el inicio de los trabajos de renovación y mantenimiento de los puentes Villena Rey y Mellizo. En aquel momento, la comuna informó que ambas estructuras no recibían mantenimiento desde hacía más de diez años y que el objetivo era reforzar la seguridad peatonal y recuperar la imagen de estos espacios emblemáticos del distrito.

A más de dos meses del inicio de los trabajos, vecinos consideran que los avances son limitados. La intervención contempla la renovación integral de aproximadamente 690 metros cuadrados de estructura mediante el reemplazo de los paneles transparentes de protección.

Según lo anunciado inicialmente, la primera etapa incluía el desmontaje de los paneles antiguos y la instalación progresiva de nuevas planchas durante los primeros días de abril.

No obstante, información obtenida por este medio revela que el cronograma de adquisición e instalación de los nuevos paneles difiere de lo comunicado públicamente. El 24 de marzo —un día antes del anuncio oficial de las obras— la municipalidad otorgó la buena pro para la adquisición de acrílico de alto impacto destinado al Puente Villena Rey por S/244.999,20 a favor de Janet Alice Loayza Palomino.

Reporte de otorgamiento de buena pro.

La empresaria ha sido mencionada por medios locales de Cusco debido a su presunta cercanía con el partido Renovación Popular. Asimismo, su madre fue procesada por delitos de colusión y peculado vinculados a un caso de corrupción ocurrido en la región a inicios de la década del 2000. Según esas publicaciones, ambas habrían participado activamente en campañas políticas del partido, incluso facilitando vehículos para el traslado de candidatos.

Bases integradas.

Las bases integradas del proceso de contratación señalan que las 120 planchas de acrílico transparente debían ser entregadas en un plazo de 60 días calendario, lo que situaría la llegada del material recién hacia finales de mayo.

Consultada sobre la contratación de Janet Alice Loayza Palomino, la Municipalidad de Miraflores rechazó cualquier vínculo con la proveedora más allá del proceso de adquisición. En un pronunciamiento remitido a este medio, la comuna señaló: “Descartamos categóricamente cualquier tipo de vínculo —personal o extraoficial— con la mencionada. La relación con dicha persona, la cual no se encontraba inhabilitada por el Tribunal de la OECE, se circunscribe única y exclusivamente a la referida adquisición”.

Asimismo, precisó que el proceso se desarrolló conforme a la normativa vigente. “Todo se realizó respetando los canales regulares y los parámetros establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado”, indicó.

La municipalidad también remarcó que la empresaria registra una amplia trayectoria como proveedora del Estado y que esta es su primera contratación con la comuna miraflorina. “La referida persona tiene varios millones de soles en contrataciones estatales a nivel nacional, y es la primera vez que registra un contrato en Miraflores”, sostuvo.

Distinta fue la situación de plazos para la adquisición de 180 ángulos de acero inoxidable destinados al mantenimiento de los marcos que sostienen los paneles. Este contrato, valorizado en S/160.000, fue adjudicado a la empresa Multiservis Aglori E.I.R.L., que contaba con un plazo de solo siete días calendario para entregar la totalidad del material.

Buena pro para los ángulos de acero.

Bases integradas

Vecinos consultados expresaron preocupación por el ritmo de los trabajos. Sofía, residente de Miraflores, sostuvo que las demoras afectan a quienes utilizan diariamente el puente para desplazarse, así como a turistas y visitantes que recorren el malecón durante los fines de semana.

LIMA, PERU. JUEVES, 4 DE JUNIO DEL 2026. OBRAS EN EL PUENTE VILLENA, UBICADO EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC / Mario Zapata N.

Por su parte, Fernando, otro vecino de la zona, consideró que la comunidad debe mostrar comprensión, ya que las obras contribuirán a mejorar la infraestructura y la seguridad del distrito.

Durante una reciente sesión del Concejo Municipal de Miraflores, el regidor Renato Ortiniano trasladó al alcalde Carlos Canales las inquietudes expresadas por los vecinos respecto al avance de las obras. En respuesta, el burgomaestre señaló que los trabajos buscan recuperar una infraestructura que no había recibido mantenimiento durante más de una década.

LIMA, PERU. JUEVES, 4 DE JUNIO DEL 2026. OBRAS EN EL PUENTE VILLENA, UBICADO EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC / Mario Zapata N.

“Los vecinos tienen que recordar que hace más de 10 años no se mantiene ese puente y nosotros lo estamos haciendo. Las molestias pasan y entre la quincena de junio o a finales debe estar 100% remodelado”, afirmó Canales.

Las críticas vecinales no se limitan a la apariencia actual del puente o a las dificultades para el tránsito. También apuntan a la seguridad de la zona. Johann Hudwalcker, vecino del sector, cuestionó que los paneles antiguos hayan sido retirados antes de contar con los nuevos elementos listos para su instalación.

LIMA, PERU. JUEVES, 4 DE JUNIO DEL 2026. OBRAS EN EL PUENTE VILLENA, UBICADO EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC / Mario Zapata N.

Además, señaló que la intervención ha generado zonas con poca iluminación durante las noches y una mayor congestión vehicular, debido a que se ha restringido un carril en cada sentido para habilitar el paso de peatones y ciclistas.

“No se ha protegido la totalidad del área intervenida. En el puente que va de sur a norte, me parece que está cubierto menos de la mitad, mientras el resto permanece expuesto a que alguien pueda caer o incluso arrojarse”, indicó.

Frente a estas observaciones, Sergio Tapia, vocero de la Municipalidad de Miraflores, explicó que la intervención contempla la instalación de nuevas placas de policarbonato sólido, un material de mayor resistencia destinado a reforzar la seguridad de la estructura.

“Hemos aprovechado para realizar una limpieza integral de todos los marcos”, precisó Tapia.

Asimismo, aseguró que personal municipal permanece en la zona para evitar que los peatones se acerquen a los sectores donde las barandas permanecen descubiertas, tanto en el Puente Villena Rey como en el Puente Mellizo.

“Diariamente existe una afectación porque hemos reducido el tránsito a un carril, pero contamos de manera permanente con personal de tránsito y serenazgo”, sostuvo el vocero.

Adicionalmente, la comuna informó a El Comercio que que la instalación de los nuevos paneles demandó un plazo mayor debido a que fueron fabricados especialmente para ambos puentes, “cumpliendo especificaciones técnicas que garantizan su resistencia, durabilidad y seguridad. Los policarbonatos de alta densidad son 250 veces más duros que el vidrio y casi 50 veces más resistentes a impactos que el acrílico”.