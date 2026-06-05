Por Abby Ardiles

Las calles aledañas al Puente Villena amanecieron este jueves con una inusual actividad. Trabajadores municipales y representantes de diversas gerencias de la Municipalidad de Miraflores llegaron al lugar para supervisar los trabajos de mantenimiento que se realizan en las barandas de esta emblemática estructura.

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