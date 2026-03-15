Su familia lo busca sin descanso. Ayer, sábado 14 de marzo, Gonzalo Moreno Flores, de 21 años, es un estudiante de Ingeniería en la Universidad Federico Villareal, que fue reportado como desaparecido tras caer al mar desde unas rocas en la playa Punta Negra, balneario ubicado al sur del Lima.

El padre de Gonzalo contó que su hijo se encontraba pescando cuando resbaló y, a pesar de saber nadar, debido a la fuerza de las olas no pudo salir del agua.

Horas más tarde, se encontraron sus pertenencias: mochila, una zapatilla y documentos de identidad. De momento, la familia ha organizado la búsqueda del joven a pesar del oleaje anómalo reportados en las últimas horas.

La familia solicita ayuda y exhorta a las autoridades, tanto la Marina de Guerra del Perú y la Policía de Salvataje, además, de buzos y drones para seguir con la búsqueda.

¿Qué hacer cuando una persona cae o no puede salir del mar?

Ante una desaparición en el mar, llama inmediatamente a emergencias (106 SAMU. También busca a los socorristas de playa (Policía de Salvataje) o a los Bomberos.

Si se logra sacar a la víctima del agua, asegúrate de que respira, y si no, inicia reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras llega la ayuda médica.