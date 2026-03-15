Resumen
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Su familia lo busca sin descanso. Ayer, sábado 14 de marzo, Gonzalo Moreno Flores, de 21 años, es un estudiante de Ingeniería en la Universidad Federico Villareal, que fue reportado como desaparecido tras caer al mar desde unas rocas en la playa Punta Negra, balneario ubicado al sur del Lima.
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