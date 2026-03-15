Resumen

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De momento, la familia ha organizado la búsqueda pese al fuerte oleaje. Foto: GEC
De momento, la familia ha organizado la búsqueda pese al fuerte oleaje. Foto: GEC
Por Redacción EC

Su familia lo busca sin descanso. Ayer, sábado 14 de marzo, Gonzalo Moreno Flores, de 21 años, es un estudiante de Ingeniería en la Universidad Federico Villareal, que fue reportado como desaparecido tras caer al mar desde unas rocas en la playa Punta Negra, balneario ubicado al sur del Lima.

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