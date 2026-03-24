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Resumen

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El reciente cambio en el artículo 25 de la Ley de Salud Mental ha reabierto un debate que por años enfrentó posiciones entre psiquiatras y psicólogos: ¿quién puede realizar diagnósticos en salud mental y bajo qué alcance? La controversia surgió luego de que el Congreso aprobara una modificación que establece que el diagnóstico es un proceso integral en el que participan distintos profesionales según sus competencias y leyes de trabajo.

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Entrevista